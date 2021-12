“…tengo la capacidad para ser el Presidente de la República”: Ricardo Monreal a opositores

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Estaban los senadores ayer en la somnolencia de la parte final del período, y Germán Martínez —hasta ese momento simpatizante del zacatecano—, prendió el debate y una de las más duras respuestas del ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Y es que sus afirmaciones calaron fuerte en Ricardo Monreal.

Martínez dijo:

“Si no vale la palabra empeñada… no es la cultura del agandalle, la cultura del engaño a la palabra dada… a ver la estatura que tienen aquí, hasta los que quieren ser Presidentes de México, y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos”.

El ex presidente del PAN reclamaba así, alterado, en obvia referencia a Ricardo Monreal el rompimiento de un supuesto acuerdo para permitir que los 5 integrantes del Grupo Plural en el que además de Martínez están Gustavo Madero -otro ex presidente del PAN-; Emilio Álvarez Icaza y las senadoras Nancy de la Sierra y Alejandra Gastélum puedan ser parte de la directiva y de la Comisión Permanente.

Frente a esos reclamos y señalamientos, Monreal pidió la palabra. Y, desde la tribuna, respondió directo:

“¡Podré, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser Presidente de la República…!”

Entre gritos de “¡presidente!… ¡presidente!… ¡presidente!…” provenientes de senadores de prácticamente todas las bancadas, el zacatecano agregó:

“Pero no es el momento, no es el momento, no es el momento… Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita.

“Pero no se vale que esta tribuna sea usada para descalificarme en una aspiración legítima que aún no se concreta, sino hasta que la convocatoria se expida… no me lo merezco, no me lo merezco”, enfatizó.

Y subrayó que todos los coordinadores de las fracciones, y otros muchos senadores, saben que él siempre ha respetado su palabra.

“… no se vale que, con alegatos totalmente frívolos, pongan en tela de duda mi palabra y mi acción. Eso no lo voy a aceptar nunca, aunque no sea nada y aunque me desee quien lo dijo, que no voy a llegar a donde quiero llegar; eso no es un asunto de él: va a ser la gente la que decida y voy a luchar, a pesar de él y a pesar de esta actitud, que no lo merezco, no lo merezco, no lo merezco, porque siempre he honrado mi palabra, no lo merezco”, insistió.

Emotivo, pero políticamente coherente, Monreal dejó la tribuna entre el aplauso y las muestras de apoyo de un pleno senatorial que dejó atrás las diferencias para privilegiar el debate sustentado, civilizado, de altura.

Logros y pendientes

Al concluir el último período del tercer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Senado reportó 18 reformas constitucionales con las que se han creado las bases de la transformación de México.

Ahora, se afirmó, en la segunda etapa del régimen, vienen 3 reformas que no serán fáciles: reforma eléctrica, que ya está planteada como iniciativa en Cámara de Diputados; la de la Guardia Nacional y la de la reforma electoral o reforma política.

