Monserrath está “Desesperada” por traer su música a México

Exitosa artista ecuatoriana

Su mas reciente sencillo fue inspirado en el confinamiento

La joven artista ecuatoriana Monserrath, nos presenta su nueva canción llamada “Desesperada”. Este promocional de género urbano reggaetón, hace referencia a todos los jóvenes que no pueden ver a su persona amada e identificándose al saber que si no se tienen cerca su vida no tiene sentido.

El tema fue inspirado en la cuarentena ya que se basó en las experiencias que varios tuvieron que pasar al extrañar a sus personas especiales las cuáles estaban lejos, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN, Monserrath comentó “la canción la escribí en la cuarentena porque todos estábamos muy tristes, pasando por momentos muy difíciles, decidí plasmar todos esos sentimientos para que la gente se identifique y baile a pesar de los males”.

Explica que para componer “He visto las cosas de las personas cercanas de mi alrededor, me meto en su piel, me pongo en los zapatos de los demás para poder escribir estas canciones, a veces se me salen las lagrimas, a veces me enojo, a veces bailo, canto, me meto en ese sentimiento para poder transmitirlo a los demás”.

Afortunadamente esto le ha servido dice , porque “Todo ha ido de la mejor manera, por eso he tratado de llegar a mas lugares, en Ecuador a la gente le gustó mucho y me dio la confianza para llegar a México, el lanzamiento fue hace poco y he logrado muchas cosas, la gente valora mi música, estoy lista para seguir adelante”.

De tal manera que no adelantó que quiere sacar “Pulcra” el próximo año, “Es una canción que escribí hace tiempo pero no la he lanzado, aunque si quiero hacer un álbum o un Ep, que tenga canciones que tengan un concepto, mientras tanto serán sencillos, ya después ojala se pueda para que la gente tenga mas contenido y diferente. Pulcra la escribí hace un año mas o menos, básicamente es el contexto de que no debes depender de una persona, te das cuenta de que puede brillar sola, de tu valor”.

Explica que “Hago reggaetón y pop urbano, siempre he querido cambiar la perspectiva que se tiene de este género, de pronto creen que se debe hablar de cosas complicadas, subidas de tono, para llegar a la gente, pero mi proyecto es para todos, para disfrutar, para dedicar quiero dar un mensaje diferente”.

Sobre los shows destaca “Estoy preparando para el otro año los conciertos en Ecuador y una gira de medios en México, ya salió el acústico de ‘Desesperada’ para que todos la escuchen son diferentes facetas. Estoy trabajando fuerte para llegar muy lejos en el ámbito musical y con mi género, por eso trato de ver las situaciones cotidianas para plasmarlas en una canción, quiero que la gente se identifique con ellas siempre” concluyó.

Invito a todos a darle seguimiento a su carrera en las redes sociales donde se encuentra como @monserrath music,