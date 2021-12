Emmanuel Talancón, narrador de “Cuento(s) de(s) amor(es)”

De Monterrey para todo el mundo

Su quinto disco contiene temas rock pop y R&B para exorcizar sus demonios internos

Arturo Arellano

La pareja ideal solo se encuentra en la cabeza de uno y, cuando te das cuenta de que el concepto del amor perfecto solo es un cuento inventado, tienes una gran lección de vida, aprendes, pero ¡cómo duele descubrirlo!, afirma el cantautor regiomontano Emmanuel Talancón, quien a causa de la decepción y del desamor pudo escribir las canciones de su nuevo material: Cuento(s) de(s) Amor(es), su disco más personal, entre los cinco que tiene publicados.

Talancón platicó en entrevista a DIARIO IMAGEN. “Es un disco donde he actualizado e innovado dentro de los géneros musicales que vengo manejando, porque antes hacía mucha trova y en el anterior mucho pop rock, ahora incluyo una balada, un tema en rock pop y también uno de trova que, finalmente es mi esencia, lo bohemio, para llegar después a una canción electropop, pero de eso se trata de no quedarnos estáticos, tenemos que estarnos moldeando, mezclando géneros porque ya no hay géneros puros”.

De tal manera que el disco, dice “se empapa y se nutre de varios géneros musicales sin perder la esencia de la lirica que me caracteriza. En mis primeros discos voy mucho a lo social a lo externo, abordo las injusticias, se lucha por la igualdad, la equidad y la paz, pero en mis últimos dos discos voy más al amor, sobre todo ahora con la pandemia, que nos exigió hacer una introspección, porque no encerramos, pero no solo en nuestras casas, sino en nosotros mismos, se perdió el contacto físico, sobre todo en mi caso que vivo solo”.

Dado lo anterior, afirma que se atreve a externar su sentir desde lo personal y no desde lo colectivo “aprendí mucho, como vivir lo individual dentro de lo colectivo y lo colectivo dentro de lo individual, sin perder la humanidad, sin caer en el egoísmo o en ver solo por

uno mismo. Entonces abordo la cuestión emocional, la portada es un cerebro con un corazón, es como a final somos dualidad, dentro de esa dualidad estamos repletos de emociones que no podemos racionalizar o intelectualizar, solo fluye. En ese ir y venir la música lo capta, de modo que el disco nace de un rompimiento amoroso”.

Reconoce que fue un hecho traumático en el sentido de que “me despersonalicé deje de hacer las cosas que me gustaban, por entregar todo, entonces me hundí emocionalmente y es interesante como de un dolor tan profundo sale este disco, ahí está la magia del arte, convertir lo malo en algo que te de paz mental y catarsis para seguir navegando en este mar llamado vida, donde la música es mi salvavidas. Espero llevar ese sentimiento a la gente, ayudarles también”.

Afirma que lo importante es que la música se transmita, espero que en la Ciudad de México pronto pueda tocarlo porque nunca se sabe el impacto que puedes generar en la gente, el artista tiene una función social muy importante, va más allá de no solo repetir cosas sino de llevar a la reflexión”.

De modo que asegura “todo tipo de problemática social es digno de llevarse al arte, cualquier tipo de arte, pintura, danza, música, es importante manifestar las injusticias, las desigualdades, visibilizarlas es fundamental, porque evadir es muy nocivo. Como artistas podemos influenciar en ello, de hecho, tengo una canción que no he grabado sobre la violencia de género, pero la sacaré porque de debe hacer un contrapeso a toda esa ola de música que hace apología de la violencia”, concluyó.

