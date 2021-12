“Sola en la Oscuridad” es un vaivén de emociones

Se presenta en el Teatro México, Centro Teatral Manolo Fábregas

El drama policiaco mantiene al espectador al borde del asiento

Arturo Arellano

Nada hay más inocente que una muñeca, a menos que ella encierre un secreto que pone en riesgo de muerte a quienes estén cerca de ella, como Susy, la protagonista de una apasionante trama de intriga policiaca, que ella debe enfrentar y resolver con solo cuatro de sus sentidos, pues ciega como es, se encuentra “Sola en la oscuridad”.

Bajo la anterior premisa, se presenta la puesta en escena con la participación de Itatí Cantoral en el rol protagónico, quien comparte el escenario con Luis Gatica, Marco de la O, Lenny Zundel, Marcial Casale, Sergio Bonilla y Nina Rubín Legarreta, quien alterna personaje con María Perroni Garza.

La última mencionada, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN. “Hago el personaje de Gloria que es la niña en la historia, creo que el equipo creativo, el elenco, todos los que rodean el proyecto son excelentes. Morris juega muy bien sus cartas y pone a los mejores en ello, por eso la experiencia para mí, desde los ensayos hasta el el estreno es de mucho aprendizaje, mucho gozo, disfrute y encuentro cosas nuevas que no nos imaginamos”.

Describe que su personaje Gloria “es una niña que vive en el mismo edificio de Susy (Itatí Cantoral), la protagonista; su papá las abandona a su mamá y a Gloria muy seguido, de modo que tiene esa espinita sobre de las cosas que le duelen, su mamá se la pasa trabajando para mantenerla, entonces para no estar todo el día en casa encerrada, Sam, el marido de Susy le pide que le ayude con la casa, con compras, a arreglar cuando él no esta”.

Sin embargo, cuenta que “A Gloria no le cae bien Susy, porque Sam es su ‘crush’ de alguna manera, de hecho la detesta, pero trabaja en sus emociones, en mi caso, he querido mucho a mi personaje, la he entendido, lo que he platicado con ella es muy padre. Recuerdo que el primer acercamiento con la obra fue por una llamada de Morris Gilbert a mis papás, les pidió que estuviera en el proyecto, nos pasaron una adaptación del libreto, lo leímos, nos pareció interesante y nos dijeron que el director sería Enrique Singer, de modo que con ese maestro al timón del barco no lo dudé. Empecé ensayar y fue mucho trabajo de mesa, exploración del personaje, entendimos el texto para empezar después con las escenas”.

Reconoce que en este proceso “he aprendido muchísimo, a escuchar más, a no tener miedo, a proponer cosas, a jugar, no tener miedo al ‘no’, y a muchas otras cosas, este proceso es interesante porque estoy acostumbrada a las obras de texto más de trazo fijo y esta es una historia muy natural. Itatí es una maestra completamente”.

Luego de haber probado la actuación en teatro y televisión refiere que “estoy apuntando a lo que me dejen trabajar, donde estemos soy feliz y entregada, soy un lienzo blanco en el que pueden pintar. Vencer el pasado fue mi primer telenovela, se vienen muchas cosas el próximo año, estoy contenta porque me han dicho cosas muy lindas por mi trabajo, me encantan los musicales, las películas, las series con mis 13 años de edad, creo que tengo todo por delante, de modo que a donde me llamen iré”.

Finalmente, refiere que su personaje Gloria “tiene algo que le pude rescatar desde que lo leí por primera vez y es que todas las personas podemos sentirnos solos, abandonados o inútiles, no servibles, pero en la historia Susy le da esa posibilidad de ser servible para algo y yo lo traigo a mi vida real, es lo que hizo Morris conmigo, al darme la oportunidad de regresar al teatro después de casi dos años, me hizo servible” concluyó.

“Sola en la oscuridad” se presenta en el Teatro México, Centro Teatral Manolo Fábregas, los viernes 19:00 y 21:30 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas, domingo 16:30 y 19:00 horas.

Mejor Teatro lleva al Teatro México del Centro Cultural Manolo Fábregas este thriller, ahora con un elenco encabezado por Itatí Cantoral y dirigido por Enrique Singer.