Benjamin Gibbard presenta el álbum tributo Ocean Child: Songs Of Yoko Ono

David Byrne & Yo La Tengo estrenan el cover a “Who Has Seen The Wind?”

El lanzamiento está programado para el 18 de febrero (el 89° cumpleaños de Ono), la colección honra a la artista con nuevas rendiciones de sus canciones realizadas por una línea ejemplar de artistas

Warner Music se enorgullece de anunciar un nuevo álbum que celebra el extraordinario trabajo de la artista multimedia, cantante, compositora y activista Yoko Ono. Ocean Child: Songs of Yoko Ono llegará el viernes 18 de febrero (coincidiendo con el cumpleaños 89 de la artista); pre-órdenes del álbum ya están disponibles.

Imaginado y curado por Benjamin Gibbard (cantante principal, guitarrista y compositor de Death Cab for Cutie), Ocean Child: Songs of Yoko Ono está compuesto por 14 nuevas versiones de las canciones de Ono interpretadas por una amplia gama de artistas emergentes y estrellas legendarias, como David Byrne y Yo La Tengo, cuyo cover colaborativo de “Who Has Seen The Wind?” está disponible en todas las plataformas y servicios de streaming de música junto con el video con letra ya disponible para verse en YouTube.

Ocean Child: Songs of Yoko Ono muestra aún más el trabajo de Ono con interpretaciones impactantes e inspiradas de fans como Deerhoof y The Flaming Lips, quienes al igual que Yo La Tengo, han disfrutado de colaboraciones anteriores con la artista 2 veces ganadora del premio GRAMMY®.

También se presentan nuevas interpretaciones de Sharon Van Etten, Death Cab for Cutie, US Girls, Japanese Breakfast, Jay Som, Stephin Merritt (de Magnetic Fields), Thao, Sudan Archives, We Are KING, y Amber Coffman, lo cual sirve para acentuar el poderoso impacto artístico de Ono, la relevancia cultural duradera y el enfoque absolutamente único de la creación de canciones.

Una parte de las ganancias del álbum se donará a WhyHunger, una organización sin fines de lucro que Ono ha apoyado durante décadas en sus esfuerzos por transformar el sistema alimentario mediante la construcción de la justicia social y atacando las causas fundamentales del hambre y la pobreza.

Yoko Ono ha sido una fuerza innovadora e influyente en la música y el arte durante más de siete décadas, todo mientras hacía campaña por la paz a nivel mundial. De su legado, el curador del proyecto Benjamin Gibbard exclama: “Yoko hace arte que nos enseña a todos que la paz es posible.”

Ocean Child: Songs of Yoko Ono “nació tanto del amor como de la frustración,” Gibbard continua. “La parte del “amor” es bastante obvia; Es el pozo aparentemente sin fondo de inspiración y disfrute que la música de Yoko Ono me ha proporcionado y debo asumir que todos los demás presentes aquí en esta compilación. La parte de la “frustración”, por otro lado, se remonta a décadas.

“Como defensor, el obstáculo más alto a superar siempre ha sido la ignorancia del público en cuanto a la amplitud del trabajo de Yoko. Para ponerlo en contexto; Ésta es un artista cuya producción ha abarcado una gama que va desde la vanguardia hasta el pop chicle, a menudo en un solo álbum. Durante años, ha sido mi posición que su composición se ha pasado por alto criminalmente. Constantemente ha creado melodías tan memorables como las de los mejores escritores pop. Como letrista, siempre ha escrito con conmoción, sofisticación y profunda introspección.

“Algunas de sus mejores canciones han sido versionadas y compiladas aquí por un grupo de músicos que abarca generaciones para quienes su trabajo ha significado mucho. Tengo la más sincera esperanza de que una nueva generación de fans de Yoko Ono se enamore de su composición debido en una pequeña parte a este álbum que hemos creado.”

Ocean Child: Songs of Yoko Ono estará acompañado por un podcast exclusivo, presentado por Gibbard y la veterana periodista musical Jenny Eliscu y con discusiones en profundidad sobre la música y el legado de Ono con muchos de los artistas que aparecen en el nuevo álbum. Songs of Yoko Ono se estrenará a través de todos los proveedores de podcasts; un tráiler oficial, con David Byrne, Wayne Coyne, Ben Gibbard, Thao y Michelle Zauner de Japanese Breakfast – se puede ver en YouTube.

ACERCA DE BENJAMIN GIBBARD:

Benjamin Gibbard es el vocalista principal y guitarrista de Death Cab for Cutie, cuyo lanzamiento Thank You for Today (2018) es el sonido de una banda que se expande y refina; veinte años después de su evolución, aún descubriendo nuevas curvas en sus firmas, nuevos rincones sonoros por explorar. El noveno álbum de estudio del grupo de Seattle fue anunciado por el sencillo principal “Gold Rush”, que incluía una muestra del disco de 1971 de Yoko Ono “Mind Train” y alcanzó el #1 en el chart de canciones alternativas para adultos de Billboard.

Death Cab for Cutie se formó en Bellingham, WA en 1998, y su lanzamiento de estudio de 2005, PLANS, demostró el avance popular de la banda, obteniendo la certificación Platino de la RIAA y generando los sencillos que encabezan las listas de éxitos, “Soul Meets Body” y “I Will Follow You Into The Dark”, el último de los cuales fue honrado con una nominación al GRAMMY como “Best Pop Performance By Duo Or Group With Vocals”, y PLANS también recibió el reconocimiento como “ Best Alternative Album”. Sus siguientes álbumes, Narrow Stairs (2008), The Open Door (2009), Codes and Keys (2011), y Kintsugi (2015) también recibieron varias nominaciones al GRAMMY, incluida su cuarta nominación consecutiva para “Best Alternative Music Album” y ocho nominaciones en total.

Gibbard también es el cantante principal del supergrupo de electrónica independiente The Postal Service, junto a Jenny Lewis en los coros y el productor Jimmy Tamborello. El único álbum del grupo Give Up (2003) está certificado Platino y se erige como el segundo álbum más vendido en los más de 30 años de historia de Sub Pop Records, solo después de Bleach de Nirvana.

ACERCA DE WHYHUNGER:

Fundada en 1975 por Harry Chapin y el DJ de radio Bill Ayres, WhyHunger cree que un mundo sin hambre es posible. Brindamos recursos críticos para apoyar los movimientos de base y alimentar soluciones comunitarias arraigadas en la justicia social, ambiental, racial y económica. Una organización benéfica calificada con cuatro estrellas por Charity Navigator, con las calificaciones más altas de excelencia en la responsabilidad y transparencia de la gestión fiscal, WhyHunger trabaja para acabar con el hambre y promover el derecho humano a los alimentos nutritivos en los Estados Unidos y en todo el mundo. 90 centavos de cada dólar recaudado van directamente al trabajo programático.