Ebrard aprovecha errores de Sheinbaum

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

UNAM, IPN, UAM y la Ibero rechazan secuestro de Universidad de las Américas Puebla

La primera semana de este aún naciente 2022 cerró y de lo único que puede vanagloriarse esta errada y llamada Cuarta Transformación, es que esta cuarta ola de Covid-19, en su variante de Omicrón, ya los rebasó, por más que este gobierno y quien lo representa, Andrés Manuel López Obrador, insista una y otra vez que no hay peligro y que por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en las postrimerías del año pasado, aseguró que se suspendía la verbena de fin de año en la avenida Paseo de la Reforma y el Zócalo, nada más como medida precautoria, porque no había motivo de preocupación.

Nada más errado y es la propia autoridad la que lo está demostrando porque, cómo es posible que en el caso de la capital de la República, se repartan solamente 50 pruebas rápidas para detectar el coronavirus por sede; de ahí que se formen larguísimas filas desde las 6 de la mañana, con muy pocas probabilidades de alcanzar una ficha. Además, aunque la flamante funcionaria capitalina lo niegue, ya hay hospitalizados en la CDMX, que pasaron de 453 a 498 en un sólo día.

Con razón, cuando la pandemia de la variante Delta de Covid, precisamente la señora Sheinbaum no instrumentó la política recomendada por especialistas e incluso por la Organización Mundial de la Salud, para aplicación de pruebas. En el caso de México, como puede observarse, se trata de una cuestión de nula eficiencia.

Una de las lecturas, es que el pésimo actuar de la jefa de Gobierno capitalino ante éste y muchos problemas, le restan puntos para su tan ansiada carrera hacia 2024, y si no, que le pregunten sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro del pasado 3 de mayo.

Y quien aprovecha muy bien esta coyuntura, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien estuvo en Chile, donde se reunió con el presidente electo de aquel país, el joven Gabriel Boric y de pasadita, participar en la XXII Reunión de Cancilleres de la CELAC, que se celebrará en Argentina.

O sea, el canciller mexicano viajó ex profeso a tierras chilenas para saludar -según avisó por sus redes-, al presidente electo chileno, a quien le deseó éxito en su próxima gestión, mientras que en Argentina, Ebrard Casaubón sostendrá un encuentro con el presidente de esa nación, Alberto Fernández, viejo conocido, por cierto, del presidente López Obrador, a quien visitó en Palacio Nacional el año pasado y se deshizo en elogios al tabasqueño.

Por lo que se puede apreciar, entonces, el secretario de Relaciones Exteriores sigue a pie juntillas una de las políticas de esta errada y llamada Cuarta Transformación, que otros países como Venezuela han instrumentado y que gira en torno a juntar a los liderazgos de América Latina, especialmente los que dicen ser de izquierda y a lo mejor esta estrategia, le gana puntos a Ebrard con el inquilino de Palacio Nacional.

Ahí está como ejemplo que durante la visita del mandatario argentino a tierras mexicanas selló con el tabasqueño “un nuevo eje progresista en América Latina”, que tiene como objetivo común, “terminar la ruptura con el pasado reciente y la herencia de los últimos gobiernos”. Entonces, ¿por qué será que López Obrador se empeña tanto en evocar el pasado?, bueno, pues porque ahí encuentra la mejor justificación a su incompetencia.

Municiones

*** Que alguien le avise al Presidente que su política de “abrazos, no balazos” para mitigar la inseguridad y la delincuencia organizada, de plano, le falló de todas, todas. Ahí está el caso de Zacatecas, donde como “regalito de Reyes” dejaron en la capital del estado, afuera de Palacio de Gobierno, 10 cuerpos, ante el horror de una población que se siente cada vez menos protegida. Están también los abusos que ha cometido la Guardia Nacional en otras entidades del país y que la flamante secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez se empeña en negar. Y se hace referencia al inquilino de Palacio Nacional porque buena parte de la responsabilidad es de su gobierno. ¿Ya no se acordará la secretaria Rodríguez que al comparecer ante legisladores, habló de las supuestas “bondades” de la sesuda política del tabasqueño para combatir la inseguridad?

*** Bueno y con tal, como dice un sabio refrán, de “taparle el ojo al macho”, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador hizo referencia al pasado neoliberal, culpable, desde su muy particular punto de vista, de todos los males que vive el país. Entonces, exigió a su archienemigo, el ex presidente Felipe Calderón, que dé una explicación sobre su ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se encuentra preso en Estados Unidos, hace casi un año, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Específicamente, el de Tepetitán señaló: “Imagínense, en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el Secretario de Seguridad Pública esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación independientemente de lo legal”. Sin soslayar que García Luna tiene “mucha ropa sucia que lavar”, aquí bien vale la pena una pregunta: ¿por qué el presidente no da todas las explicaciones que tendría que dar por sus muchos errores y omisiones?

*** El caso de la Universidad de las Américas Puebla, que cumple más de seis meses tomada por cuerpos policiacos del gobierno de Luis Miguel Barbosa, empieza a despertar el encono de la comunidad universitaria en general; pues instituciones públicas y privadas de carácter nacional de aquel estado y de otras partes del país, se sumaron al reclamo de los estudiantes de la llamada UDLAP para que sean liberadas sus instalaciones. Entre las universidades que manifestaron su rechazo al secuestro de la universidad poblana se encuentra la UNAM, la UAM, el IPN, la Universidad Lasalle, el ITESM, el CIDE, el ITAM, La Ibero, la UVM y la Universidad Anáhuac en el ámbito nacional; además de la BUAP y la UPAEP en el estado de Puebla, y la UdeG y la UAG desde Guadalajara, Jalisco. El riesgo de afectar la gobernabilidad por lanzar a los estudiantes a las calles es cada vez más grande; por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, debería tomar ya cartas en el asunto.

*** Federaciones, asociaciones y Colegios Médicos de México, emitieron un pronunciamiento sobre las declaraciones realizadas por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien acusó a la comunidad médica del desabasto de medicamentos en nuestro país. Al respecto, la vicecoordinadora de Acción Nacional en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, señaló que “las declaraciones de Alcocer, no corresponden a la realidad, ya que sabemos que hay un único culpable de la falta de medicinas y es el gobierno federal, no el personal médico”.

