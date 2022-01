Diputados federales y mineras

El diputado local de Morena, Horacio Sosa Villavicencio pidió a sus correligionarios Yeidckol Polevsnsky, ex dirigente nacional de Morena; Azael Santiago Chepi, ex dirigente magisterial y a Ángel Domínguez Escobar, “abstenerse de realizar negocios personales con las empresas multinacionales, traicionando al pueblo y al gobierno federal”.

En el Congreso de Oaxaca, Sosa Villavicencio exhortó también a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, a cancelar las concesiones otorgadas a la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, las cuales fueron otorgadas sin consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, transgrediendo lo previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y realizado al menos 75 obras ilegales en San José del Progreso, Oaxaca.

Se trata de una larga lucha de los pobladores de la región, al igual que de distintas zonas del país, en contra de los abusos de las empresas mineras, nacionales y transnacionales, que no sólo violan los derechos laborales y humanos de los trabajadores y de los habitantes de las zonas, sino acaban con la naturaleza y la vida de las personas.

Y si esto es condenable, lo es más cuando en este sistema se encuentran involucrados representantes populares que supuestamente defienden a sus representados u ocupan un lugar en el Congreso de la Unión y más cuando son integrantes y dirigentes del principal partido en el poder que se dice abanderado de la transformación pero que, en los hechos, no es así. Es necesario investigar la conducta de los falsos representantes populares.

Turbulencias

Regular la pirotecnia

Hasta ahora, nadie ha intervenido en el descontrolado mercado de la pirotecnia que se usa en las festividades de todo tipo, pero principalmente de fin de año, que resulta de funestas consecuencias, no sólo por los daños causados a la salud de los niños que sin ningún control los usan, sino que causan temor en los habitantes de colonias, barrios y pueblos donde se utilizan y que en ocasiones llegan a provocar incendios en casas habitación o predios abandonados. El Congreso de Oaxaca pidió ya su regularización y se espera que esto funcione… Al ex presidente Felipe Calderón ahora sí el presidente López Obrador lo puso en su lugar: debe explicar su relación con su ex jefe policiaco Genaro García Luna, en prisión en Estados Unidos y relacionado con la delincuencia organizada. No es nada más de que “yo no sabía”, indicó el Presidente. Y por los mismos pasos anda el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que utiliza el cargo para su promoción personal y familiar en base a su popularidad como futbolista, pero sin ninguna responsabilidad con los morelenses víctimas de la delincuencia en todos los rubros… Todo parece indicar que las universidades e instituciones de educación superior han tomado en serio el mensaje presidencial de que “se pasan” al negarse a reiniciar clases presenciales y normalizar sus actividades y continuar en confinamiento desde hace dos años. La variante de Ómicron desde luego es más contagiosa, pero menos letal y la sociedad en su conjunto vaya acostumbrándose a la pandemia. Y en cuanto a la educación básica, cuando menos 22 estados se rehúsan a hacerlo. Se espera que en los próximos días cambie el panorama… Mientras tanto, la titular de la SEP, Delfina Gómez, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, coinciden en que ya merito se inicia el programa de desconcentración de la importante dependencia. El titular de Salud, Jorge Alcocer, despacha ya en Acapulco.

