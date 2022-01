AMLO: Vulgares ambiciosos degradan al INE

Ángel Soriano

Sí aplica un plan de austeridad en el caso del INE, para resolver lo de la Revocación de Mandato de la mejor forma posible, porque se va degradando la institución, aparecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero, aunque tengan una justificación de tipo político señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el fondo, dijo, lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pertenecen al bloque conservador, pero se ponen a pelear por dinero y ya termina no siendo una diferencia de tipo ideológico o político, sino una diferencia por dinero, y se ven muy mal, no es correcto. Hay que cuidar la institución, sí, el prestigio de la institución, o sea, porque no tienen razón, no hay argumentos.

Durante la conferencia de prensa mañanera del lunes, dio a conocer los presupuestos que se aplican en otros países en los cuales se señala que en México se destinan, mil 318 millones de dólares; Colombia, 247 mdd; Perú, 174 mdd; Argentina, 165 mdd; Ecuador, 116 mdd; Chile, 115 mdd; Panamá, 89 mdd; Costa Rica, 72 mdd; Honduras, 61 mdd; Bolivia, 44 mdd; Guatemala, 43 mdd; Uruguay, 33 mdd; Nicaragua, 22 mdd; y Paraguay, nueve millones de dólares, claro, hay que verlo de acuerdo a la población, México tiene más población; de todas maneras, es mucho, indicó.

La Secretaría de Hacienda no puede destinar dinero del presupuesto al INE porque ya está autorizado con otros propósitos, otros fines. Entonces, los consejeros electorales tienen que cumplir con la Constitución y hacer la elección, hacer la consulta. Dijo que no aceptaría que la consulta se haga con menos de 160 mil casillas, pues las tiene que hacer como lo establece la Constitución, con todas las casillas. No, si no es asunto conmigo, no es conmigo, es con la ley, o sea, no es un asunto… Es con la ley.

Condonación de impuestos por 15,000 mdp

Respecto a la posible compra de Banamex por empresarios mexicanos y la concentración de bancos extranjeros en nuestro país, dijo el presidente López Obrador que se tiene que buscar un equilibrio entre solvencia económica y no concentración, o sea, ver cómo se puede lograr esto. El secretario de Hacienda ya está trabajando con este propósito y las instituciones a las que haces referencia la Comisión Nacional Bancaria, para estar cuidando de que no haya esta concentración, pero al mismo tiempo que haya solvencia económica para protección de inversionistas y de clientes; se ha abusado mucho en la condonación de impuestos en este tipo de operaciones, por ejemplo en sexenios anteriores se rayaron, se rayaron: 15 mil 848 millones, cinco mil con Felipe Calderón y 10 mil con Peña. Esto es lo que sucedía, esto es lo que los tiene molestos, y a veces ni siquiera los dueños, sino a los que se creen también empresarios de altos vuelos y aspiracioncitas, esto es lo que nos les gusta, porque lo peor es que se apoye la corrupción…En Arabia Saudita fue ascendido a embajador el diplomático de carrera Aníbal Gómez Toledo, originario de Juchitán, en reconocimiento a su trabajo; de igual manera, otro juchiteco, Leopoldo de Gyves de la Cruz, fue designado embajador en Venezuela, sumándose así a tres oaxaqueños en la diplomacia nacional: Raúl Bolaños Cacho Guzmán, ex presidente del TSJ de Oaxaca, se desempeña como cónsul en Río de Janeiro… Con el de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, crece el número de mandatarios que han sido víctimas de Covid-19 lo cual demuestra que el virus no tiene preferencias ideológicas ni políticas y arrasa con todos, aunque es menos agresivo que Delta en opinión del presidente López Obrador que sigue recomendando remedios caseros, aunque reconoció que para la garganta tomó miel con poco limón porque está muy caro…

