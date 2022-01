Y eso que no es Primera Dama

Índice político

Francisco Rodríguez

Su perniciosa influencia

El envidiado Salinas Pliego

Uno de los más recientes embrollos en los que AMLO está enredado es el de su propuesta al Senado para que apruebe la designación de Pedro Salmerón como próximo embajador en la República de Panamá.

En el fondo, aparentemente tal no es una propuesta propia.

Todo indica que obedece a una recomendación de su esposa, la No Primera Dama Beatriz Gutiérrez Müller.

Y es que habría sido ella quien, a inicios de esta fallida administración, también lo recomendara para dirigir el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de donde fue echado por la indignación que provocara que, en una conferencia, él llamara “jóvenes valientes” a los miembros de la Liga 23 de Septiembre que asesinaran al empresario neoleonés Eugenio Garza Sada, tras un fallido intento de secuestro.

A Salmerón, asimismo, lo echaron del ITAM por múltiples denuncias de alumnas quienes aún lo acusan de acosador sexual. Algunas de sus correligionarias morenistas también dicen ser víctimas de este presunto depredador.

Montado en su macho, AMLO lo defiende. En la “mañanera” dijo que es un gran historiador –materia en la que su esposa, la señora Gutiérrez Müller es doctorada— que, después del reputado Friedrich Katz, Salmerón es quien más sabe del revolucionario conocido popularmente como Pancho Villa.

“… recordar a Doroteo Arango fue desafortunado –escribió apenas el embajador Agustín Gutiérrez Canet, en su semanal artículo en Milenio—, pues el mujeriego revolucionario inspiró la frase: ‘como Pancho Villa con una vieja en cada orilla’.”

Y más aún:

“El presidente justificó la propuesta de su historiador favorito, afín al revisionismo histórico, promotor de la visión maniquea de que las virtudes son de los liberales y de los revolucionarios, mientras que los vicios pertenecen a los conservadores y a los porfiristas.”

Y en esa misma corriente, la maniquea, la del revisionismo histórico, es en la que la No Primera Dama navega.

Corriente que, por cierto, y también en el terreno de las relaciones internacionales, ha encontrado un dique en la propuesta del sinaloense Quirino Ordaz Coppel como embajador de AMLO en España. La influencia de la No Primera Dama es indudable.

Y perjudicial para el Presidente de la República en muchas ocasiones.

¿No cree usted?

También en los discursos presidenciales

De ese revisionismo histórico y de sus funestas consecuencias ya habíamos platicado usted y yo en este espacio.

Apenas el reciente 23 de noviembre usted leía aquí un reclamo al titular del taimado titular de Relaciones Exteriores:

“Cero y van dos, Marcelo Ebrard.

“No volviste a meter las manos en la elaboración de los discursos presidenciales.

“Primero, en el leído por el Presidente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, hace unas semanas. Totalmente fuera de tono y de lugar. “Y apenas el que pronunció ante su anfitrión Joe Biden la semana pasada.

“Historia, más historia, pura historia.

“Como si el mandatario estadounidense necesitara que les recordaran a los personajes que forjaron a su nación, Y a quienes hicieron posible la nuestra.

“La situación no está como para que el Presidente de la República salga al extranjero a recitar monografías como las que copian de las estampitas los niños que cursan la educación primaria.

“Dejar en manos de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller la redacción de esos textos que después leerá el mandatario no es una buena estrategia…

“… aunque ya sabemos, desde aquellos tiempos de Vicente Fox y su entonces recién adquirida cónyuge Marta Sahagún, que pueden más ocho horas de sábanas que…

“¿A poco no?

Indicios

No hay duda de que Ricardo Salinas Pliego es un personaje polémico… pero también muuuy envidiado. Permanentemente está bajo la lupa de los tiñosos. Se observa ahora, una vez más, cuando en defensa de los intereses de una de sus empresas ha avisado que recurrirá a tribunales internacionales debido a que la mayoría de los Ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo del amparo presentado por Elektra, violando así abiertamente el derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vale mencionar que el escribidor ha colaborado en una de las empresas, TV Azteca, de Grupo Salinas. * * * Movió a risa de los conocedores el reciente tweet de Miguel Ángel Osorio Chong que a la letra dice: “Hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público; por ello, los priistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso pues traicionan a la militancia.” Sí, lo dice el mismo que en 2016, como secretario de Gobernación de EPN, apoyó a su ¿socio? Miguel Ángel Yunes Linares para que éste arribara a la gubernatura veracruzana bajo las siglas de Acción Nacional. Hay pruebas que lo confirman. Pero aún más, el ahora senador Osorio El Chino Chong ha mantenido un ominoso silencio en la red del pájaro azul con respecto a la postulación que el PAN hiciera de la priísta Carolina Viggiano Austria como candidata al gobierno de Hidalgo, que él ocupara hace un par de sexenios locales. * * * Y desde el mismísimo Veracruz se difunde un video con el que Eric Cisneros (aka) Bola 8 y su pelele Cuitláhuac García pretenden fallidamente inculpar a Yunes Linares de una ola de violencia que, según ellos, se avecina en la entidad del Golfo. Otra de sus intencionalidades, la más grave a juicio del escribidor, es la serie de amenazas a colegas que son críticos del gobiernito veracruzano, entre ellos a mi amigo Aurelio Contreras, colaborador del Índice Político. Cierto que Yunes al frente de su cacicazgo económico guion político ha creado fama de mafioso, de pillo, de delincuentazo, pero ahora en decadencia ya sólo sirve de parapeto. * * * Recomiendo ampliamente la lectura del artículo de mi amigo Alejandro Envila sobre El Salario del Presidente. En realidad, sintetizo, AMLO no recibe sólo los 140 mil pesos nominales. Con prestaciones y chuhulucos alcanza la cifra de ¡1 millón 370 mil pesos mensuales!. Cifra diez veces mayor a aquella que se usa para golpear, por ejemplo, a los consejeros del INE. Aquí la liga: * * * Por hoy es todo. Gracias por acompañarme con su lectura hasta el punto final de esta columna. ¡Feliz fin de semana! Y, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez