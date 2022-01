Grupo Plural del Senado ve una farsa en Parlamento Abierto de San Lázaro

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El senador Germán Martínez, coordinador del Grupo plural del Senado, considera que el Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica no sirve para incorporar en este proyecto ideas y nuevas propuestas, terminará en una farsa.

El ex director del IMSS, ex presidente del PAN, hasta hace poco senador por Morena y actual vocero de los 5 senadores que actúan como independientes en la Cámara alta -grupo integrado además por Gustavo Madero (otro ex presidente de Acción Nacional), Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum– indicó que si logran aprobar esta iniciativa en San Lázaro podía asegurar que ésta, simplemente, no pasará en el Senado.

Es sabido que Morena y aliados -PT y Verde- no cuentan con mayoría constitucional para aprobar iniciativas y reformas que requieren de mayoría calificada, es decir, las 2 terceras partes de los 128 senadores.

En este contexto, los 5 votos del Grupo Plural Independiente son muy importantes y pueden ser determinantes en una votación de mayoría calificada.

Martínez Cázares, quien al inicio del sexenio actuó como aliado de Andrés Manuel López Obrador, renunció pronto a la dirección del IMSS y emitió un texto público donde exhibió los recortes al Sector Salud ordenados por el mandatario como la causa de un grave deterioro en los servicios de salud en México y la falta de medicamentos y vacunas.

A fines del año pasado, terminó por abandonar la fracción de Morena y sumarse a sus otros 4 compañeros senadores para integrar un grupo independiente muy combativo al interior del Senado.

Desde esta posición, ve que el Parlamento Abierto en San Lázaro sobre la controvertida iniciativa de reforma eléctrica de AMLO tiende a ser un circo de distracción para amparar una votación amañada entre los diputados federales.

El tema no es tan simple, dijo, porque desde el Senado se observa el foro para prepararse y, a su vez, parar cualquier dictamen que no incluya modificaciones sustanciales que garanticen el libre comercio y producción de energías limpias en México.

Encuentro con la secretaria de Energía de EU

En este contexto, ayer se anunció un encuentro y diálogo entre senadores y diputados mexicanos con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de EU.

Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena en el Senado adelantó que este encuentro se realizaría la mañana de este viernes con la participación de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso.

El encuentro será en las instalaciones del Senado según lo pidió la propia funcionaria, vía Ken Salazar, embajador de EU en México.

El zacatecano consideró que el encuentro promete ser interesante y muy prometedor porque se encuadra dentro del debate interno de la reforma eléctrica a discusión en este momento en San Lázaro.

Monreal dijo que no tiene ningún adelanto de lo que hablará la secretaria de Energía, pero que por su cargo es obvio que el tema será el energético, especialmente en materia de energías limpias.

«No sabemos qué nos va a decir, no podemos adelantar, porque su discurso es libre, como el discurso de cada uno de los coordinadores, que hablarán sobre lo que quieran. Es un debate abierto en un Congreso libre y plural», subrayó.

Atento, al caso de Del Río

Respecto del proceso contra José Manuel del Río Virgen, informó que espera que la justicia federal atraiga el caso.

Sólo así se lograría su liberación pronta, agregó, ya que mientras siga en Veracruz estará bajo un proceso amañado y por razones absolutamente políticas, indicó.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa