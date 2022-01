El IFT aprueba entrada de Claro TV al mercado de televisión de paga y viola leyes antimonopolio

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Apoyo por las ex benditas redes bajo el hashtag #NoSeMatalaVerdad

Sin duda, el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT), que encabeza Adolfo Cuevas Teja, apruebe la entrada de Claro TV al mercado de televisión de paga, constituye una violación clara a las leyes antimonopolio de este país y violenta al sector. Esta propuesta de ingreso es totalmente contraria a la competencia y la competitividad del sector y es un verdadero despropósito.

Tal parece que no hay memoria porque en repetidas ocasiones se rechazó el ingreso de Claro TV al mercado de televisión de paga, sin embargo, los actuales comisionados han cedido a la presión de esta nueva ofensiva. Acaso soslayan que jugar y cambiar arbitrariamente las reglas no es gratuito; el costo es muy elevado y el IFT está dejando de un lado los filtros técnicos y abiertamente cede al poder.

Diversas investigaciones sobre el particular, reportan ampliamente las razones técnicas por las cuales el IFT debería prohibir la entrada de Claro TV, toda vez que el grupo al que pertenece, es un agente preponderante y por tanto coloca en desventaja a los demás competidores.

Esta maniobra que ahora se pretende, es una mentira y una burla, ya que Claro TV es una empresa separada y no obstante, la misma familia tiene su control. Cuestión de recordar que el empresario Carlos Slim es dueño de Claro TV y de América Móvil y ello implica que es un agente preponderante

Asimismo, la entrada de Claro TV al mercado de televisión de paga, compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión, lo cual constituye un perjuicio significativo al interés público.

Por lo anterior, es de sorprender que los comisionados del IFT, no consideren las condiciones del agente económico y únicamente se enfoquen en dar razones a favor de la entrada de Claro TV, con tal de justificar como sea dicha violación a las leyes antimonopilio.

Vale la pena subrayar que el grupo al cual pertenece Claro TV, cuenta con preponderancia en usuarios y en infraestructura, lo cual atenta directamente con las condiciones de equidad y balance en el sector, de tal forma que la decisión afecta directamente a millones de usuarios que ahora nuevamente se verán sujetos al dominio de este emporio.

No se puede soslayar además que son bien conocidas las prácticas del grupo que está detrás de Claro TV para inhibir la competencia y minar así las opciones para los usuarios; son muchos los casos que se han tenido en el sector de telecomunicaciones. La conclusión es que ahora el IFT quiere replicar lo mismo para el mercado de la televisión de paga.

Vale la pena hacer un llamado al Instituto Federal de Comunicaciones para que reconsidere su postura, porque ésta afecta gravemente la dinámica competitiva de un mercado en perjuicio del mandato que correspondería tutelar únicamente al IFT, en beneficio de los consumidores

Resulta preocupante que el IFT siga sin reconocer la realidad de este país. Un fallo positivo atenta contra lo que busca la actual administración defender a la gente y a los consumidores

Es claro que la resolución está pensada para beneficiar a unos cuantos, entre ellos al titular del IFT, Adolfo Cuevas Teja, que, dado que ya está por salir de su encomienda, se encuentra más preocupado por su futuro que por el futuro de México y su gente.

Municiones

*** A distancia, compareció ante la Comisión Permanente, la flamante presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra y no le fue nada bien, es más, ni siquiera con diputados morenistas. Los reclamos fluyeron uno tras otro y todos -hay que subrayarlo-, justificados porque la “trayectoria” de la señora Piedra al frente de la CNDH ha sido tan pasiva, por decir lo menos. Prácticamente la funcionaria no supo qué responder ante duros cuestionamientos sobre el desabasto de medicamentos y aquí hay que precisar que los niños que padecen cáncer han pagado con sus vidas esto; agresiones a periodistas y la militarización de la seguridad pública

*** En eso de los mensajes que suele mandar el inquilino de Palacio Nacional en su gustadísimo “stand-up” mañanero, entre líneas dejó entrever que Rogelio Jiménez Pons dejó el proyecto del Tren Maya o más bien fue relevado por un perfil mucho menor, como lo es el bachiller Javier May, por todo el desastre de esta “magna obra” que entre otras secuelas graves fue la de la tala de 20 mil árboles para nada, porque el trazo de dicho destartalado tren se cambió.

*** Sobre la presunta rebelión de un grupo de senadores morenistas para destituir de la coordinación a Ricardo Monreal por el tema de la aprehensión de José Manuel del Río Virgen, la presidenta de la Mesa Directiva de esa instancia legislativa, Olga Sánchez Cordero, negó que ese grupo de legisladores del partido oficial lo tenga “contra la pared”. Agregó la ex secretaria de Gobernación que “Ricardo Monreal es un gran operador político. Creo que ha construido en estos tres años una gran confianza no solamente al interior del grupo parlamentario de Morena, sino también con las diversas fuerzas políticas. Y creo que eso es muy valioso”. Eso sí, cuando le preguntaron a la ministra en retiro de qué lado estaba,sudó frío y respondió algo molesta: “A ver, yo creo que no hay esta pregunta en el ambiente. ¿Será que la ex titular de la Segob está esperando la instrucción directa de Palacio Nacional?, porque de que ella sea capaz de apagar ese fuego en la Cámara alta, ni hablar.

*** El día “D” del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, será hoy a partir de la una y media de la tarde, pues hay amplias posibilidades de que sea puesto en libertad, así que la cena en el conocido restaurante “Hunan”, al parecer, no tendrá que pagarla taaan cara como se creía. Rápida y expedita la justicia para el ex titular de Pemex. Qué cosas se ven en esta errada y llamada Cuarta Transformación.

*** ¿Servirá de algo el “contundente” llamado que hizo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando dijo aquello de que “hasta las últimas consecuencias” se deben de investigar los asesinatos de periodistas cometidos en los últimos días? A las afueras de sus respectivos domicilios asesinaron a Margarito Esquivel, a José Luis Gamboa y a Lourdes Maldonado. Y si el jefe de la desesperada señora Sheinbaum, el presidente López Obrador, no hace absolutamente nada limitándose a lamentar lo sucedido, pues la funcionaria capitalina evidenciará su escaso poder de convocatoria. Por eso ayer se llevó a cabo una serie de movilizaciones en varias ciudades del país, la principal, a las afueras de la Secretaría de Gobernación, con el nombre “Periodistas en Riesgo”, exigiendo justicia por el asesinato de los tres periodistas y de los 51 en total en esta errada y llamada Cuarta Transformación han perdido la vida. También hubo apoyo por las ex benditas redes bajo el hashtag #NoSeMatalaVerdad.

