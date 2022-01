Si AMLO desbanca a Monreal, alteraría los equilibrios en el Senado: Oposición

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Reacios a hablar del tema, porque consideran que eso es un asunto interno de Morena, los opositores en el Senado ven con preocupación que existen todos los elementos para un virtual golpe de mando en contra de Ricardo Monreal.

De entre todas las dirigencias parlamentarias, del PAN, PRI, PRD y MC, el veracruzano Julen Rementería es el único que da cara a su opinión sobre lo que parece un intento de quitar desde Palacio Nacional a Monreal de la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara alta, y con ello retirarlo, además, de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Para él y los demás no hay duda de que eso tiene como fondo intentar obstruir definitivamente su intento de participar en el proceso electoral por la Presidencia de la República en el proceso de 2024.

Rementería está convencido de que detrás de esta posible intentona está el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Simplemente no le cabe ninguna duda de que, los 30 senadores de Morena que han convocado a un encuentro para la tarde del viernes a fin de someter a un debate interno la actuación del zacatecano en la creación de una Comisión de Investigación sobre Violaciones al Derecho en Veracruz -en la que el panista participa-, tiene la intención de quitar de en medio electoralmente a Monreal.

Dice esperar que la prudencia prevalezca entre los senadores de Morena y no lleguen a la defenestración política del zacatecano. Quitarlo, indica, alteraría los equilibrios alcanzados en el Pleno y la conducción del Senado.

Nadie quiere esa remoción

Personaje sobresaliente en las filas senatoriales del partido dominante, la ex ministra y ex secretaria de Gobernación, la hoy presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, no elude el tema que domina hoy en esa Cámara y afirma:

«Nadie ha pedido la remoción de Ricardo Monreal de la coordinación de Morena».

Y agrega lo que la mayoría afirma:

«Se trata de un gran operador político, que ha construido confianza al interior del Grupo Parlamentario y con las diversas fuerzas políticas».

Contra lo que otros creen, afirma que el zacatecano «no está hoy contra la pared» y explica que la reunión a la que convocaron alrededor de 29 senadores de Morena para el próximo viernes, sólo es para tratar el tema de la comisión especial sobre Veracruz.

«Y tienen razón en esto… pues por qué no (se creó) una comisión también para diversos estados, que tienen unos temas muy complicados, como pudiera ser también Tamaulipas, por ejemplo; el mismo Jalisco», dijo.

En esa sintonía y para quitarle presión al asunto, el mismo Monreal dijo hace unos días estar de acuerdo en ese encuentro convocado por 29 de sus supuestos disidentes internos para debatir sobre la pertinencia o no de la comisión pluripartidista de investigación sobre violaciones al derecho en Veracruz.

«… como siempre, bien que se tomen las decisiones por mayoría, dado que es el Pleno el que formalmente resuelve la constitución de comisiones. Lo que existe es un grupo de la Jucopo, que como comisión, deberá ser -en su caso-, aprobada por el Pleno, una vez que inicie el periodo de sesiones ordinarias», indicó.

Por lo demás, Monreal insistió que la Comisión aludida se constituyó en busca de dar respuesta institucional a «la infamia que se perpetró en contra de José Manuel del Río, secretario técnico de la Jucopo, y de otras personas inocentes que padecen persecución en Veracruz.

«Quienes tengan interés, pueden ver el expediente de nuestro compañero y encontrarán que la acusación (por la que Del Río está confinado en prisión en Veracruz) no tiene ninguna base. Seguramente la justicia federal lo protegerá, además de que el delito de ultrajes a la autoridad se ha derogado, para beneficio de la ciudadanía de ese estado», precisó.

Insistió en que los asuntos internos de Morena no deben debatirse en medios y consideró que «se aproxima un periodo difícil; no basta nuestra mayoría simple, requerimos mayorías calificadas y debemos actuar con respeto internamente y también con los otros grupos. Así lo creo y en congruencia con ello me he conducido.

«Por cierto, todas y todos somos leales al Presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y hemos actuado de conformidad con ello en las propuestas legislativas que nos ha encomendado.

«Todas las reformas -constitucionales y legales-, así como acuerdos internacionales y nombramientos se han aprobado. No hay ninguna ley ni un sólo nombramiento ni instrumento internacional que se haya detenido o esté pendiente entre aquellos que interesan a la República, por eso no puedo aceptar que pongan en duda la lealtad de todo el grupo para con el Presidente de México.

Estos son momentos complejos, compañeras y compañeros, difíciles, que nos imponen perseverancia, unidad, humildad y serenidad. Deseo que todo se resuelva respetándonos y dialogando, y que la mayoría decida», concluyó.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa