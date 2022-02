María Bolio te invita a experimentar con ella “100 formas de crear”

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Conocida por millones alrededor del mundo

gracias a su música, carisma y creatividad

En este maravilloso libro descubre 100 maneras increíbles de liberar al artista que llevas dentro

Con su primer libro, la talentosa cantautora a sus 22 años de edad, vuelve a romper una vez más los límites de la creatividad

Charlar con gente joven es tan enriquecedor y más cuando se trata de artistas que continuamente crean como es el caso de la bella y talentosa cantante mexicana María Bolio, quien alcanzó su popularidad por su magnífica voz haciendo videos de diferentes covers musicales, retos con amigos, DIY’s, lifestyle, tags, y vlogs de su vida diaria, al igual que en TikTok, una red social donde ahora tiene más de 5 millones de seguidores.

De las nuevas generaciones que vienen empujando muy alto se aprende demasiado, como es el caso de María Bolio, quien vuelve a romper una vez más los límites de la creatividad y ahora te invita a experimentar con ella en “100 formas de crear”, un libro que todos debemos tener para descubrir 100 maneras increíbles de liberar al artista que llevamos dentro.

“Siempre me han encantado las manualidades, todo lo creativo y me atreví a empezar a compartir un poco de mis actividades y manualidades en TikTok y a la gente le empezó a gustar muchísimo y es algo que disfruto hacer con toda el alma y al ver que mis seguidores también estaba disfrutando que les compartiera ese tipo de contenido, decidí dar un paso más y fue como lancé el libro ‘100 formas de crear’ y ver que el público lo disfruta tanto como yo es algo muy valioso. Me ilumina el corazón ver que mis seguidores me comparten cómo van creando a través de mi libro porque tengan o experiencia nunca debes de juzgar tu propio arte porque al final del día es un reflejo de lo que tienes dentro”, señala la bella María Bolio en entrevista con DIARIO IMAGEN, la cual se realizó a través de un Instagram Live en mi cuenta de @gloriacarpio_news.

En el libro”100 formas de crear”, bajo el sello de Penguin Random House, saldrás de tu zona de confort gracias a sus páginas que están en blanco y que gracias a tu creatividad se convertirán en verdaderas obras de arte.

ATRÉVETE Y REALIZA 100 OBRAS DE ARTE

Cada espacio podrás llenarlo de colores, rayas, puntos, estampas, palabras y letras en desorden, lo que tú quieras: ¡dale vida e imprímele un estilo propio! Aquí no hay restricciones, lo único importante es que te dejes llevar por toda la creatividad, imaginación y diversión que vengan a tu mente para plasmar tu esencia en cada una de estas ideas.

Incluso, a través de sus redes sociales, María Bolio, quien nació un 5 de enero, comparte cómo ha llenado las hojas en blanco en las que te dan ideas como por ejemplo, pegar tickets de los conciertos, museos, obras de teatro, a los que has asistido. De las 100 páginas que componen este libro, hasta el momento de esta charla, María Bolio había creado alrededor de 15 hojas, en las que predomina el color morado, que es su favorito.

En cada hoja creada, a María le gusta invertir tiempo, disfrutar del proceso y “pensar muy bien qué es lo que quiero hacer. Me fascinó decorar una hoja con las huellas de mis dedos, ya que como soy súper fan de Disney en dicha hoja hice referencia a la película ‘Up’ y el resultado me encantó.

De las primeras hojas que realizó María Bolio y que compartió en TikTok fue una que dice “Decora esta hoja con café”, la cual le daba miedo hacer “porque tenía muy claro lo que quería lograr, pero no sabía si me iba a salir y me encantó el resultado, quedó muchísimo mejor de lo que tenía en mente. De las hojas que no he hecho y que es de mis favoritas es el ‘Tablero de los sueños’ porque soy fiel creyente del poder que se obtiene al tener un tablero de los sueños, tengo uno en mi cuarto y claro que lo voy a hacer en mi libro. También me encanta la actividad que hay en otra hoja que es ‘Crear tu propia canción’, la cual me emociona mucho porque es parte de quién soy, de lo que hago y quise incluir esta actividad en el libro porque el público me pide consejos sobre cómo empezar a componer una canción o sobre música en general. En fin, cada hoja tiene su encanto”, dice María Bolio, quien ya es toda una figura pública a sus 22 años de edad.

EL MUNDO ES PARA RECORRERLO CON CONFIANZA Y FE EN UNO MISMO

El libro “100 formas de crear”, de María Bolio, que tiene un costo de 249 pesos mexicanos y que está de venta en todas las tiendas físicas de México y en tiendas online, también puede servir para ser testigos de nuestra evolución como seres humanos, podemos concluirlo y al paso de los años volverlo a abrir y recordar cómo pensábamos, qué nos gustaba y cuáles eran nuestros sueños. “Precisamente por esto que señalas, al libro lo he categorizado un poco como diario y que con el paso del tiempo al volverlo a abrir nos entrará la nostalgia que trae el recordar momentos tan lindos y en este libro lo tienes todo en un mismo lugar”, dice muy sonriente María Bolio.

En “100 formas de crear”, la carismática e inteligente María Bolio nos toma de la mano para mostrarnos que el mundo es para recorrerlo con confianza y fe en uno mismo porque los sueños siempre se hacen realidad. “En el último capítulo de este libro es justo para pensar un poco en quién eres tú y en cómo te ves en el futuro, ya que existe una actividad de hacerle una carta a tu yo del futuro, lo cual es una gran herramienta y un detalle súper lindo para recordarlo en un tiempo”, dice la joven cantante mexicana.

ENTRE SUS PLANES: GRABAR UN EP Y REALIZAR CONCIERTOS EN VIVO, ASÍ COMO UNA FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE “100 FORMAS DE CREAR”

María Bolio ha grabado canciones de su inspiración como “Mira”, de ahí siguieron temas como “Cielo”, “Como antes”, “Imposible”, “Jeans rotos”, “Mexicana”, “Dime” y que la mayoría hablan del empoderamiento de la mujer, por lo que tiene planeado hacer un EP. “Acabamos de lanzar el tema ‘Casita en la playa’ que está muy padre y si la pandemia lo permite me encantaría hacer conciertos en vivo este mismo 2022 y estar un poco más cerca de mi audiencia. De igual forma me encantaría hacer una firma de libros de ‘100 formas de crear’, este 2022 tengo muchos sueños por realizar”.

—¿Quiénes son tus influencias musicales?

Justin Bieber, quien me ha encantado toda la vida, sigo siendo una de sus más grandes admiradoras. También tengo influencias musicales de Camilo, me encanta la forma en que compone, es muy peculiar y especial. Me fascinan los grandes exponentes del pop.

—Crear contenido para las redes sociales no es fácil.

Lo más laborioso es la constancia. Me gusta que mi contenido sea sobre mí, lo que me gusta hacer y me siento muy afortunada de que la gente lo disfrute tanto como yo. Digo que la constancia es complicada porque hago varias cosas a la vez, como es crear canciones, estudiar producción musical, pero lo disfruto tanto que no me pesa.

—¿A qué edad descubriste tu creatividad?

Desde muy pequeña. Hace poco me estaban haciendo una entrevista y mi mamá estaba al lado y estaba contando que siempre me ha encantado hacer manualidades y cuando acaba la entrevista mi mamá me dijo ‘les tienes que contar que cuando tenías como 2 años de edad te dejaba en la periquera con brillantina, hojas de papel y tú podías estar ahí horas y horas súper entretenida’.

Durante toda mi vida siempre encontraba algo para crear, ya sea una caja de cereal, un tetrapak de leche, hojas de colores, brillantina, tomaba mis cuadernos y veía cómo los decoraba y les hacía cosas distintas, siempre encontraba algo que podía mejorar y modificar a mi manera con la creatividad.

—¿Cómo fue el proceso para que una editorial creyera en lo que hoy es “100 formas de crear”?

Estuve tocando puertas por todos lados y valió la pena la espera porque creo que caí en blandito y en súper buenas manos, con un equipo espectacular. Estoy infinitamente agradecida con ellos porque han sido un soporte impresionante. Cruzamos la frontera de lo que tenía en mente, de verdad que todavía no me la creo.

“SI HACES LAS COSAS CON AMOR Y PASIÓN NO HAY

FORMA DE QUE NO SE PUEDAN CUMPLIR TUS SUEÑOS”

—¿Cuál es tu filosofía de vida?

Hay una frase de Walt Disney que me encanta: “Si lo puedes soñar lo puedes hacer”, y creo que es una frase con la que me he motivado muchísimo, pero una frase mía es que “si haces las cosas con amor y pasión no hay forma de que no se puedan cumplir tus sueños”, obviamente tienes que ser súper dedicado y lo más importante es soñar en grande y no escuchar a la gente cuando te diga que es muy grande para ti o que no lo vas a lograr porque si tienes fe y confías en que puedes lograrlo no hay forma en la que no lo puedas hacer y eso es mi mentalidad e ideología y lo que me ha llevado a lograr tantos sueños y creo que también algo súper importante es que la gente que me sigue sabe muy bien que no todo es flores, colores y brillantina, ya que a veces necesitas que te cierren puertas para darte cuenta de qué estás haciendo mal, poder modificarlo y seguir adelante.

Siempre va a haber un una puerta que se va a abrir, una ventanita ahí en donde vas a poder saltar y vas a poder lograrlo.

—En la portada de tu libo “100 formas de crear” vemos a una chica, ¿eres tú?

Sí, la portada del libro está basada en una foto que me tomé el año pasado en mi cumpleaños y en la foto original estoy idéntica a la del libro, pero en lugar de taparme el ojo con una brocha como en la portada del libro, en la foto original me tapo el ojo con un girasol. El moño en el cabello y la blusa son idénticas.

—Algo que desees agregar.

—En el libro “100 formas de crear” está un cacho de mi corazón. Este libro tiene una gran parte de mi corazón porque no nada más fue tiempo y esfuerzo, tiene un gran amor invertido, lo hice con toda la entrega y pasión en agradecimiento a todo el apoyo que el público me da.

¡Gracias María Bolio por esta gran charla!

“Me ilumina el corazón ver que mis seguidores me comparten cómo van creando a través de mi libro porque tengan o experiencia nunca debes de juzgar tu propio arte porque al final del día es un reflejo de lo que tienes dentro” María Bolio