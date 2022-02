AMLO, tardía respuesta

Arturo Ríos Ruiz

Que la nuera es la rica

Duda, en conflicto de interés

Ahora sí se tardó el Presidente en responder sobre el espinoso asunto de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, que vive en una mansión valuada en más de un millón de dólares, en Houston, Estados Unidos. Presidente que vive en un palacio y el retoño en otro.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador respondió a la polémica que echó a andar “el coco” Carlos Loret de Mola, a través de Latinus, y explotó la bomba que dejó callado por unos días al mandatario. La “austeridad” quedó hecha migajas.

“En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado”, dijo AMLO sobre el escándalo de los lujos de su hijo José Ramón López Beltrán. El no tan joven de 41 años de edad que en una ocasión se exhibió en un video con la frase en torno burlón: “Soy un chairo “fifí”.

Bueno, se ha constatado que sus palabras tuvieron sentido, pues las casonas en Houston con alberca, sala de cine, camioneta Mercedes Benz, son algunos de los bienes documentados en el reportaje y que chocan con la insistencia de austeridad exigida por su padre. Todo queda en la insana demagogia.

La reseña apunta que una de las casas donde habitó López Beltrán y su esposa, está en una zona íntima del fraccionamiento Jacobs Reserve en Texas, a las afueras de Houston y son conjunto de más de un millón de dólares. Toda una apología de la riqueza.

Ayer, en su mañanera, el Presidente afirmó que, en el caso del matrimonio de su hijo con Carolyn Adams, “está complicado meterse porque al parecer la señora tiene dinero y no tiene nada que ver con el gobierno”. Mal parado deja a su vástago al colocarlo en un status de dependiente de su esposa.

Se revive otro escándalo, en días pasados: el de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas habría cedido 2.5 hectáreas de terrenos en la Isla de Holbox a Desarrollo Inmobiliario Xunaan, de Stella Holding, compañía en la que Carlos Álvarez de Alba figura como socio principal. De Alba también maneja empresas como Cava Energy, en la que la nuera se desempeña.

En su respuesta, el mandatario nada dejó claro, no hubo desmentido convincente, sólo que la dama-nuera, le dijeron que es rica, es decir no lo tiene comprobado y así no se cumple con el significado del refutado.

Pero sí se fue contra Loret y Carmen Aristegui; del primero afirmó que es un golpeador, mercenario y sin principios y de la segunda que quiso comparar el caso de la casa de su hijo mayor en Houston, con la Casa Blanca de Peña Nieto.

En síntesis, el detalle de la posición de alto nivel social del hijo y la nuera, devastan la “doctrina” de la austeridad tan cacaraquea en el discurso presidencial, en el que el ejemplo la coloca en mentira demoledora y traición entre ellos mismos. Las conclusiones son de quien lee.

