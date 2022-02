Convención de Morena

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Los tiempos no parecen los más óptimos, aunque la fecha ya está decidida con antelación, por lo que el sábado próximo se efectuará la Primera Convención Nacional Morenista.

El evento, del que no hay mucha información, será el catalizador de los ánimos de los militantes del Movimiento Regeneración Nacional, los que no parecen vivir los tiempos no tan lejanos de 2018, cuando la efervescencia del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de las mayorías en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, los mantenía unidos.

Sumamente distantes esos tiempos, ya que los actuales, tres y medio años después, son distintos. Parecen llenos de rencores y de una soterrada disputa por el poder y el control de la ya no tan lejana candidatura presidencial.

Rebeliones, inconformidades, luchas, pugnas, choques, confrontaciones, controversias, discusiones, polémicas, debates y gritos y sombrerazos, empañan el camino de Morena hacia los distintos comicios que habrán de celebrarse antes de la elección presidencial.

Para ello falta algo de camino por recorrer y este pasa por la aduana más próxima que es la del cinco de febrero del presente año, donde se podrán dirimir posiciones y resolver los conflictos que se presentan al interior del partido y entre los principales mandos del Movimiento.

La tarea no es sencilla, ya hay encono entre unos y otros y aunque en algunos casos se han suavizado las cosas, como lo es en la disputa entre Ricardo Monreal y Cuitláhuac García, pero el fondo de la rencilla persiste y habrá que ver cuándo se resuelve, sea favorable para uno u otro.

Lo que le viene sucediendo a Mario Delgado no es nuevo, ni tampoco causa asombro, ya que desde siempre se manifiesta, en los momentos en que se recurre a las llamadas encuestas que determinan quiénes serán los o las candidatas a los gobiernos estatales.

En la anterior contienda, la del año pasado, en que se eligieron a 15 candidatos y candidatas a los gobiernos estatales, no causó tanto revuelo, aunque en entidades como Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Nuevo León, surgieron protestas, por razones diversas.

Por el contrario, en la selección de candidatos para contender por los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las protestas son múltiples y la molestia va en crecimiento.

La pugna continúa, con todo y que las candidaturas de cada uno o una de los seleccionados están siendo ratificadas, las cosas ya no se aprecian tan claras para Morena.

Les han surgido contendientes que pueden poner en un predicamento sus triunfos, si es que no van unidos en los comicios del cinco de junio próximos.

Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo se les está enredando a los morenistas y ni se diga de Aguascalientes, donde no se les da casi ninguna posibilidad de victoria.

Oaxaca mantiene vivo el reclamo de Susana Harp en contra de la candidatura de Salomón Jara, aunque los opositores no aprovechan ese conflicto y presentan candidatos catalogados como flanes.

En Quintana Roo, un inflado candidato de Movimiento Ciudadano, asesorado por la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, salta a la palestra para disputar el triunfo a Mara Lezama, la gran favorita, quien enfrenta barreras como la de su compañera de partido Marybel Villegas y otros más.

Hidalgo sufrió una ruptura dentro de Morena, pues el alicaído Francisco Xavier Berganza, se salió de las filas de Morena y regresó al Movimiento Ciudadano, del que ya había sido candidato a gobernador hace varios años y Julio Ramón Menchaca puede sufrir una mengua en sus simpatías, aunque no sean muchas. Priistas, panistas y perredistas presentan una combativa candidata Carolina Viggiano.

Durango dejó constancia de la fuerza que mantiene José Ramón Enríquez, en litigio con Marina Vitela, la candidata a gobernadora de Morena. Los abucheos contra Mario Delgado lo certifican. Esteban Villegas de la Alianza va por Durango es un duro hueso de roer.

Por eso lo que suceda el sábado próximo podría influir fuertemente en las campañas electorales que se desarrollarán en abril y mayo próximos.

ramonzurita44@hotmail.com