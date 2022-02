Diego Verdaguer sí estaba vacunado, afirman su hija y su publirrelacionista

Que no difundan información falsa, piden

Ana Victoria asegura que cuenta con el certificado que lo comprueba

Diego Verdaguer murió el pasado 27 de enero victima del Covid-19, no obstante, tras darse a conocer la noticia comenzaron a surgir rumores que apuntaban a que el cantante no se había vacunado contra la enfermedad, ya que su esposa, Amanda Miguel, en diferentes ocasiones mostró que estaba en contra de inocularse.

Incluso, Gimena Boccadoro, hija mayor del intérprete y fruto de su primer matrimonio, declaró en entrevista para “Sale el Sol”, que su padre no se aplicó ninguna vacuna contra el coronavirus, “Mi padre no estaba vacunado, en absoluto. En fin, yo sí estoy vacunada, él no estaba vacunado” dijo.

No obstante, ahora Ana Victoria salió para desmentir tal afirmación y asegurar que incluso cuenta con un certificado que comprueba que el cantante estaba inmunizado, tal y como antes lo declaró su publirrelacionista.

En redes sociales, Ana Victoria escribió el siguiente mensaje: “le agradezco a Dios por la hermosa familia que me ha dado, la bendición más grande de mi vida… por eso continuaré cultivando el amor de todos en memoria de mi padre; un hombre cariñoso, lleno de ternura y responsable, que siempre nos cuidó. Nuestra agente de relaciones públicas no mintió, (existe un certificado de vacunación), lo menciono por las recientes confusiones que se crearon el día de hoy”.

Y aseguró que “hoy lo más importante es que desde el cielo nos sigue cuidando y llenando de luz. Te extrañamos tanto papá, el sol de nuestra vida” concluyó el sentido mensaje.

Asimismo, la reconocida publirrelacionista Claudia López Ibarra, insistió en que el cantante ciertamente estaba vacunado y pidió que se deje de difundir información falsa, por respeto a la familia del cantautor.

