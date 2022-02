Warner Music trae al fenomenal DJ Global David Guetta a Roblox

Continuará durante todo el fin de semana

El desarrollador de Roblox, Wonder Works Studio, construye un club intergaláctico para llevar la cultura del dance al metaverso

Una plataforma global que reúne a millones de personas a través de experiencias compartidas, inicia el año nuevo con el primer DJ set realizado por un avatar de la estrella internacional David Guetta. Creado en asociación con el desarrollador de Roblox Wonder Works Studio y Warner Music Group (WMG), el DJ set se estrenará este viernes 4 de febrero a las 6pm (CDMX) y continuará durante todo el fin de semana en un universo interactivo impulsado por la última tecnología y mejoras visuales de Roblox.

Recién salido de victorias recientes, incluyendo DJ Mag’s Top of 2021 y Best Electronic Artist at the MTV Europe Music Awards, además de un Grammy y tres nominaciones a los premios Brit, David Guetta actuará como su propio avatar en un set temático intergaláctico, donde los asistentes pueden navegar el espectáculo a través de una carrera de obstáculos atravesando asteroides. Decorado con cristales, luces de neón, lazers, hologramas y bocinas, el etéreo universo virtual reúne a los fanáticos a través de batallas de DJ y baile, un rompecabezas secreto que se usa para desbloquear habilidades especiales y archivos, mercancía virtual (“verch”) para comprar y como premios, preguntas y respuestas con la estrella y un set de música de 45 minutos para la comunidad de Roblox.

“Trabajar en este concierto me ha permitido dar vida a una nueva creación increíble con un diseño y una producción que se adaptan al mundo virtual”, comentó Guetta. “Hemos construido algo que será el anfitrión de uno de los espectáculos más exclusivos que he hecho y no puedo esperar a que todos lo experimenten conmigo.”

“La música de David es disfrutada por miles de millones de personas en todo el mundo”, agrega Bart Cools, EVP Global A&R and Marketing, Dance Music para Warner Music. “Nuestra asociación con Roblox le permitirá conectarse con nuevos fanáticos de todo el mundo y llevarlos en un viaje con él de una manera que nunca antes había sido posible.”

“Estamos encantados de trabajar con nuestros amigos de Warner para organizar otro gran concierto virtual con una de las estrellas más grandes que jamás haya actuado en Roblox. David ha cautivado e inspirado a los fanáticos de la música de todo el mundo durante más de 20 años con sus únicas presentaciones y DJ sets, y ahora puede tocar, como su avatar, para millones de fanáticos en un fin de semana en este mundo divertido, interactivo e intergaláctico de DJ Party en Roblox”, dijo Jon Vlassopulos, Vicepresidente y Director Global de Música de Roblox. “¡Expondrá a una nueva generación de fanáticos a la música dance y llevará las discotecas a un nivel completamente nuevo!”

Warner Music Group identificó el valor de esta nueva forma de conectar a los artistas con su audiencia y, durante el año pasado, trajo a estrellas como Ava Max, Why Don’t We, Royal Blood y Twenty One Pilots a Roblox, involucrando a millones de fanáticos de más de 180 países de todo el mundo a través de eventos virtuales de fin de semana. A través de conciertos virtuales con avatares que se asemejan a los artistas, la potencia del entretenimiento WMG es un testimonio de la monetización de la música a través de experiencias inmersivas y de unir a las personas a través de la música y la tecnología.

“La combinación de David Guetta, Roblox y la comunidad será una experiencia increíblemente poderosa”, dijo Oana Ruxandra, directora digital y vicepresidenta ejecutiva de desarrollo comercial de Warner Music Group. “Los espacios inmersivos e interactivos como Roblox permiten a los artistas y fanáticos habitar juntos los paisajes emocionales de su música favorita. Así es como se verá el futuro: artistas y fanáticos construyendo experiencias juntos, y estamos orgullosos de ayudar a darle vida”.

ASISTIR AL CONCIERTO DE DAVID GUETTA

Las presentaciones comienzan este viernes 4 de febrero a las 6pm, hora de la Ciudad de México y se repiten cada hora en punto durante todo el fin de semana. Para comenzar a explorar, recolectar verch y bailar con amigos, los fanáticos pueden entrar a la experiencia desde hoy.

A medida que la tecnología madura, lo que facilita socializar y pasar el rato con amigos en línea, Roblox alberga eventos virtuales únicos, exclusivos e inmersivos, que continuarán evolucionando y escalando con las nuevas tecnologías de Roblox como Spatial Voice y Layered Clothing. Y eso representa una oportunidad para los sellos discográficos y los artistas que podrán llegar e interactuar con los fanáticos de formas sin precedentes a una escala verdaderamente global. El atractivo es enorme: millones de personas ya se reúnen en Roblox todos los días para compartir experiencias, socializar y consumir entretenimiento, jugar y explorar nuevos mundos y aprender.

Decorado con cristales, luces de neón, lazers, hologramas y bocinas, el etéreo universo virtual reúne a los fanáticos a través de batallas de DJ y baile, un rompecabezas secreto que se usa para desbloquear habilidades especiales y archivos, mercancía virtual («verch») para comprar y como premios, preguntas y respuestas con la estrella y un set de música de 45 minutos para la comunidad de Roblox