TotalPass emprende el reto de “democratizar los gimnasios” en México

La empresa funciona como una prestación laboral, con la que motivan a que los trabajadores cuiden de su condición física a través del ejercicio

Cuentan con más de 2 mil 700 gimnasios afiliados en todo el país, además de planes de acondicionamiento en línea, con lo que “abastecen” la necesidad de tener colaboradores en forma y más productivos

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menos de la mitad de la población mexicana hace ejercicio, aunque si estos números se llevan al contexto de los trabajadores, hay ciertos giros donde menos del 10% tiene tiempo o recursos para acercarse a un gimnasio. Para cubrir esta necesidad es que llegó TotalPass a México, un modelo de negocio que también opera en Brasil, y que consiste en agrupar a los centros deportivos top, para ofrecerlos a las empresas, quienes a su vez lo dan como una prestación laboral a sus colaboradores.

Jonathan Mendoza Rodríguez, Director Comercial y de Gimnasios de TotalPass, explica que tras el confinamiento el tema de salud cobró gran importancia dentro de las áreas de Recursos Humanos, quienes reconocieron la necesidad de tener trabajadores no sólo en forma físicamente, sino también con actividades que los hagan romper con la rutina de estrés para reforzar sus sistemas inmunológicos.

“En nuestra experiencia, aunque depende mucho del giro de la empresa, sabemos que hay un porcentaje importante de trabajadores que está interesado en realizar una actividad afín a algún deporte; sin embargo, no lo consolidan por los costos que les puede representar ir a un gimnasio. Nuestra labor es ‘democratizar’ este proceso, por lo que tenemos más de 2 mil 700 centros deportivos de todo el país afiliados a TotalPass, de tal manera que cuando los trabajadores reciben la prestación laboral, pueden ir a un abanico amplio de sitios; mientras que para las empresas estos accesos llegan con costos hasta por debajo de la mitad de lo que están en el mercado si se buscara un gimnasio por cuenta propia”, explica Mendoza Rodríguez.

Aunque la industria fitness adoleció ante el cierre de las instalaciones por los semáforos epidemiológicos rojos, naranjas y amarillos, ese tiempo se ocupó para que los centros deportivos afiliados a TotalPass se prepararan en cuanto a la mejora de condiciones y de servicio al cliente, con tal de recuperar la confianza y la tranquilidad para seguir las medidas sanitarias y tener espacios libres de contagio.

“Nuestro plan de trabajo se dirige en varias vías, por una parte es acompañar a las áreas de Recursos Humanos para dar a conocer entre los colaboradores los beneficios de esta prestación, así como abastecerles de herramientas digitales para que puedan medir el aprovechamiento de este recursos; mientras que por el otro damos a conocer a los gimnasios la importancia de tener un número de suscriptores base para sostener su modelo de negocio. Por esta razón, en TotalPass durante 2022 estamos trabajando en un proyecto de implementaciones en sitio, que consiste en mostrarle abiertamente al personal cuáles son las ventajas de ejercitarse”, dice el vocero de TotalPass.

El experto apunta que las personas suelen no realizar actividades físicas por diversas razones, las más comunes son por falta de recursos para pagar una membresía; también cuando no han hecho ejercicio antes y consideran que su rendimiento será motivo de burla, o porque no tienen la motivación para iniciar una vida saludable.

Tras conocer estos puntos de atención, TotalPass hace visitas de campo en las empresas afiliadas, donde si bien un correo de Recursos Humanos serviría para avisar a los trabajadores que tendrán una nueva prestación laboral, la labor de los entrenadores comienza desde el momento en que se realizan rutinas dentro de la oficina como una “probada” o invitación para que cualquier persona se motive a iniciarse en una disciplina.

“Nosotros estimamos que durante 2022 y con la importancia que los mexicanos en general damos ahora a nuestra salud, tengamos entre 500 a 600 empresas nuevas afiliadas al programa, lo que representaría un millón de trabajadores del país con acceso a un lugar o a una rutina virtual para poner en movimiento su cuerpo”, dicta el Director Comercial y de Gimnasios de TotalPass.

En cuanto al tema de los gimnasios, TotalPass trabaja con sus afiliados para mejorar sus temas de exposición, así como educación continua para captar más visitantes, lo que ante la reapertura de los centros fitness redundaría en la supervivencia de los espacios deportivos que sepan motivar a las personas a ser y sentirse sanas a través del ejercicio.

“Desafortunadamente el cierre de muchos centros deportivos fue inevitable tras el inicio de la pandemia. Los lugares que persistieron tienen una relación estrecha con nosotros porque de alguna manera buscamos esquemas para que no se sintieran solos y que en esta reactivación los usuarios realmente los tengan en la mira. Consideramos que hoy más que nunca hacer ejercicio es primordial para fortalecer el sistema inmunológico, y nuestra tarea es que las áreas de Recursos Humanos ofrezcan más opciones a sus colaboradores para que sean más sanos y por ende, más productivos”, concluye Mendoza Rodríguez.