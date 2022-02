La mitad de la población mundial ya está vacunada contra Covid-19

Con al menos una dosis

En México, 59.48% de personas tienen esquema completo

África ha inmunizado sólo a 20%

Según información de la plataforma Owid (Our World In Data), iniciativa de la Universidad de Oxford, al menos 52 de cada 100 habitantes del mundo ya tienen el esquema de vacunación contra la Covid-19 completo, no obstante, mientras avanza la aplicación de hasta el tercer refuerzo en varios territorios, hay otros continentes rezagados que apenas tienen la primera dosis o ninguna, como es el caso de África, que no ha vacunado ni al 20% de sus habitantes.

El seguimiento de Owid a la inmunización mundial, también reveló que hasta ahora, 61 de cada 100 personas en todo el mundo tienen al menos una dosis del biológico; es decir, que de los 7 mil 874 millones de habitantes del planeta, unos 4 mil 806 millones ya tienen medio esquema de inmunización seguro.

Sobre la cantidad de dosis aplicadas en cada continente, la lista es encabezada por Asia que acumula más de 6 mil 855 millones; es seguida de América, con mil 608 millones; luego en tercer sitio se coloca Europa, con mil 197 millones; mientras que en el sótano están: África, con apenas 352 millones y Oceanía con 62.5 millones.

En este sentido, hay que recalcar que un mayor número de dosis aplicadas no garantiza una alta cobertura, pues el indicador depende mucho del número de habitantes de la zona. Por lo que se debe comparar el número de personas vacunadas con respecto a la población total de un país, tener una idea más clara del avance en cada territorio.

Una vez hecho el ejercicio anterior, América es el continente más adelantado, con 77 de cada 100 personas con al menos medio esquema completo de vacunación; les sigue Asia con 73 de cada 100 habitantes; mientras que Europa tiene vacunados a 67 de cada 100 y Oceanía a 64 de cada 100. En el último puesto, se coloca África, con 16 de cada 100 habitantes, lo que le deja en una desventaja bastante marcada con respecto a otros territorios.

Las cifras anteriores dejan ver que no se alcanzó la meta prevista por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que determinaba tener al menos 20% de la población del continente vacunada al finalizar 2021. Y es que, para el 31 de diciembre, sólo se había alcanzado al 14%; esto aunque en los últimos seis meses se notó una aceleración en la vacunación en países americanos, asiáticos y de Oceanía, pero una ralentización en los europeos. Hasta el 30 de julio de 2021, el primer puesto lo ocupaba Europa, con 49 de cada 100 habitantes. Le seguía América, con 46 de cada 100; Asia, con 28; Oceanía, con 24 y África, con tres.

No hay equidad en distribución de dosis

Organismos internacionales, entre los que destaca la OMS, afirman que la distribución de vacunas no ha sido equitativa en el mundo, dejando en desventaja, sobre todo a los países más pobres, lo cual se refleja en sus tasas de vacunación.

Owid, que proporciona información sobre el número de personas vacunadas teniendo en cuenta la clasificación de países según sus ingresos, destaca que las cifras muestran un alarmante contraste, pues mientras que 78 de cada 100 habitantes tienen al menos una dosis en países de ingreso alto, esta cifra sólo llega a 10 de cada 100 en países de ingreso bajo, especialmente en África, que es el continente más rezagado. No obstante, también llama la atención que países de ingreso mediano-alto ocupan el primer puesto en tasa de vacunación, con 79 de cada 100.

Según datos actualizados de Owid, sobre 15 de los 54 países africanos, el más adelantado en vacunación es Marruecos, donde 66 de cada 100 habitantes tienen al menos una dosis y sólo tres países de ese continente (Marruecos, Ruanda y Túnez) tienen a más de la mitad de su población vacunada. Los otros 12 no llegan a 40% y siete (República Democrática del Congo, Malaui, Etiopía, Kenia, Sierra Leona, Namibia y Costa de Marfil) no alcanzan ni el 20%.

En diciembre de 2021, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, se pronunció respecto a la situación de África “A menudo hemos dicho que mientras persista la inequidad en las vacunas, más oportunidades tiene el virus de propagarse y mutar de formas que nadie puede prevenir o predecir”, advirtió.

Por su parte, Matshidiso Moeti, directora de la Oficina Regional de la OMS en África, destacó “Este año debería marcar un punto de inflexión en la campaña de vacunación contra Covid-19 en África. Con grandes sectores de la población aún sin vacunar, nuestras posibilidades de limitar la aparición y el impacto de variantes mortales son terriblemente escasas”.

