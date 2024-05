Se le cobrará la factura a Morena por reformas aprobadas: Eduardo Villaseñor Cicero

“Va en contra de sus propios preceptos”

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— “Algunas de las reformas aprobadas por Morena y que atentan contra el pueblo de México, entre ellas, el fondo de pensiones, laboral, energética, entre otras, sólo demuestran que ese partido va en contra de sus propios preceptos: no robar, no mentir y no engañar, hacen todo lo que les viene en gana”.

Así lo señaló en entrevista, el diputado federal, Eduardo Villaseñor Cicero, de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Unión, luego de asegurar que “nuestra postura siempre será en favor ciudadano y pese a que Morena y aliados aprueban por mayoría sus ocurrencias, seguiremos presentando acciones de inconstitucionalidad”.

El legislador panista reiteró que “sin duda alguna el pueblo de México , le cobrará la factura el próximo 2 de junio al partido guinda, pues con las recientes aprobaciones de reformas, la ciudadanía sabe que se está atentando en contra de ellos y sus familias”.

El diputado Eduardo Villaseñor insistió en que la postura del PAN es clara: “todo lo que beneficie a las y los mexicanos lo vamos a apoyar y todo lo que perjudique a nuestra democracia y al pueblo lo vamos a rechazar”.

Por otra parte, Eduardo Villaseñor,recordó a los legisladores de Morena, tanto en San Lázaro como en la Cámara de Senadores, que existen cientos de iniciativas rezagadas desde hace años: “Por si de paso les gustaría también votar por su dignidad legislativa”.