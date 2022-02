Luego de que el patinador mexicano Donovan Carrillo Suazo se presentara con éxito en su debut en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, aseguró su pase a la final obteniendo una calificación de 79.69 puntos, lo que le permite avanzar a la siguiente ronda y pelear por medalla este miércoles.

Con la canción Mujer de Magia Negra, del también tapatío Carlos Santana, el mexicano se presentó con una rutina excepcional que los jueces avalaron de manera unánime.

A 30 años de la aparición del último mexicano en la especialidad, Ricardo Olavarrieta que intervino en Albertville en 1992, Carrillo Suazo se presenta con grandes posibilidades de aspirar al podio. el mexicano debutó en el Estadio Cubierto de la Capital y salió en el segundo grupo, lugar ocho, de 30 competidores.

Ejecutó una rutina que le dio 79.69 puntos y le aseguró su presencia en la jornada del programa largo, que reparte medallas en el patinaje artístico. El mexicano se mostró seguro de sí mismo, para sumar 48.08 puntos en la parte técnica, mientras que en la ejecución de los ejercicios agregó 36.61 puntos, sin deducciones para totalizar 79.96 puntos, que lo dejarán al finalizar la ronda entre los mejores 24 patinadores, suficiente para avanzar a la final. Con su actuación, Carrillo se convierte en el primer mexicano que llega a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno, después de cuatro participaciones de tres deportistas mexicanos anteriores que no pudieron llegar a instalarse en la fase que reparte medallas.

El tapatío, que tiene como base León, Guanajuato, ejecutó su rutina sin ningún sobresalto, concentrado y seguro de sí mismo, para lograr esa calificación histórica. La siguiente aparición de Carrillo será este miércoles 9 de febrero a las 19:00 horas para disputar el programa libre y la posibilidad de subir al podio.

Los sueños se hacen realidad, afirma el tapatío

Donovan Carrillo Suazo se mostró satisfecho del trabajo que realizó en el programa corto de patinaje artístico sobre hielo, tras finalizar en los primeros puestos que le permitió clasificar a la final.

“Estoy muy contento, acabo de terminar mi presentación del programa corto y no puedo estar más orgulloso del trabajo que tenemos y que se logró en esta competencia”.

“Estoy muy motivado también para el programa largo y recordarles que los sueños se hacen realidad cuando trabajas duro por ellos y estás dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzarlos”, dijo Carrillo Suazo.

Donovan es el único latino en participar en la competencia y realizó el mejor puntaje en su carrera que le permitió acceder a la final que se realizará este miércoles. “Fue un mar de emociones, hice mi mejor marca hasta el momento, estoy muy agradecido, muy motivado para lo que sigue, daré lo mejor de mí en el programa largo”, agregó Donovan en entrevista.

“Lo importante era conseguir la calificación, sabíamos que no era nada sencillo y cuando me dieron la calificación no pude contener la emoción, y por eso di esos saltos de alegría”, mencionó durante la charla con la televisora.

Aceptó que tendrá que mejorar en algunos “detalles” para llegar más fuerte al programa largo. “me siento contento que el país se sienta orgulloso de mí, en el programa libre haré lo mismo, disfrutar el momento, dar lo mejor de mí y eso será clave para dar el resultado que esperamos”, concluyó.