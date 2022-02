Violar la ley de a poquito

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La tremenda Corte de Justicia de la Nación emitió la semana pasada un inaudito fallo en el que 4 votos son más que 7, es decir que “La modificación es para que se lleve a cabo el procedimiento de Revocación de Mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado. Es decir, que se ordena al INE que organice la consulta de revocación con los mil 503 millones de pesos que dijo tener disponibles, lo que limitará el número de casillas a instalarse a menos de la mitad de las 161 mil que ordena la ley federal de la revocación de mandato”.

¿Qué quiere decir “hágase la Revocación de Mandato lo mejor posible con lo que se tenga”? ¿La Corte nos está diciendo que se debe violar la constitución, pero de a poquito? ¿Querrá decir la Corte que cuando una mujer está embarazada, está medio embarazada? No, mire usted. O está embarazada o no está embarazada o se viola o no se viola la ley, pero eso de que hay que violarla de a poquito, me parece inaudito.

Así la Corte le dio gusto al capricho del “dios sexenal” para llevar a cabo un proceso electoral que de acuerdo al artículo 34 de la Carta Magna, debe ser como si se tratara de una elección presidencial con 173 mil casillas y no un puñito de 57 mil 300.

¿Qué nos dice semejante barbaridad político-electoral? Pues que encontrar una casilla para mandar a freír hongos a AMLO o perdonarle la vida y dejarlo que nos siga fregando con mentiras y más mentiras, más simulación política todos los días, será más fácil localizar un alfiler con identificación del INE en un pajar, antes que encontrar una casilla.

¿Ya adivino usted el resultado de la votación? Sí, claro un desastre para estar a tono con el desastre en que AMLO tiene a México.

Sin lugar a dudas que será una votación pírrica, imposible que se logren más de 31 millones de votos como en las presidenciales de 2018, pero más significativo será que jamás se alcanzará el 40% de la votación nominal para que la revocación de mandato pueda ser vinculatoria porque simplemente no se está cumpliendo con la ley o se “está violando la ley de a poquito”, como le gusta al presidente.

Dos cosas buenas encuentro en la inaudita resolución de la Corte formulada por el ministro Juan Luis González Alcántara:

Primera, que AMLO, sus corifeos de Morena y de todos los partidos políticos no metan sus narices en la Revocación de Mandato, pero el problema es que AMLO ya las metió y es que seguramente no conoce el significado de silencio… Sí, silencio ranas que va a cantar el sapo. Y dos, en la que el ministro Alcántara extiende un blindaje contra los 11 consejeros del INE y demás directivos del árbitro electoral de México, para evitar que sean perseguidos judicialmente a razón de la revocación de mandato, en la que como hemos visto, la Corte dio luz verde para que “la ley se viole de a poquito” para evitar la ponzoña del presidencialismo.

info@agenciamn.com