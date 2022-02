Encuesta de SEP para saber cuántos niños desertaron por pandemia

Una comisión de la Secretaría de Educación Pública dirigida por Marx Arriaga, dedicada a realizar un análisis de los libros de texto gratuito se afirma que intentan borrar de dichos libros, palabras que suenen a neoliberalismo como “calidad educativa”, “competencia” , “sociedad de conocimiento” y “eficiencia”, porque son palabras que no le gustan a AMLO. También palabras tan sencillas como matemáticas y química cambiarán por “campos formativos” y “saberes y pensamiento científico”. De no creerse, si de por sí, los niños están confundidos, con dichos “conceptos” estarán más. Lo mejor sería que la SEP dedicara sus esfuerzos a hacer una encuesta para saber, debido a la pandemia, que forzó a los niños a quedarse en casa y desde ahí tomar clases, cuántos de ellos desertaron porque carecían de computadora o porque los padres por trabajar o no tener los conocimientos necesarios no los pudieron ayudar. Analistas afirman que debido a este retraso, niños que cursan ya el tercer año de primaria no saben leer ni escribir. Es una tarea para que Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, demuestre sus habilidades.

*****

IMSS promueve un cambio en el estilo de vida que consiste en alimentación correcta, práctica de actividad física, hábitos de higiene, salud mental y entornos saludables, que junto con la vacunación contra Covid-19, son clave para evitar enfermarse del nuevo coronavirus. El doctor Alan Moisés Santana Ramírez, coordinador de Programas Médicos de la División de Promoción a la Salud del IMSS, destacó que sobrepeso y obesidad son los principales causantes de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, que afectan el sistema inmunológico y ocasionan alteraciones metabólicas. La falta de hábitos saludables y la presencia de padecimientos crónicos aumentan la probabilidad de que al enfermar por Covid-19, se presente un cuadro grave, requerir hospitalización e incluso que lleve al fallecimiento. Para lograr un bienestar físico, emocional y social, el Seguro Social cuenta con acciones de promoción a la salud en Unidades de Medicina Familiar, con tres estrategias fundamentales: El chequeo PrevenIMSS otorga de acuerdo a edad y género un paquete de acciones para prevenir o detectar oportunamente enfermedades; entre otras acciones el personal de enfermería brinda consejos de alimentación correcta, actividad física y prevención de adicciones, realiza medición de peso y talla así como evaluación del estado nutricional, además se realiza detección de diabetes, hipertensión o colesterol alto en sangre. Además la estrategia NutrIMSS aprendiendo a comer bien, está dirigida a pacientes con sobrepeso u obesidad, o que ya tienen diabetes, hipertensión arterial o colesterol alto; se les informa cómo llevar una alimentación saludable, con énfasis en grupos de alimentos, porciones, consumo de agua simple potable y la práctica de actividad física.

*****

El 11 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Mujer Médica. Un día especial para celebrar a todas las mujeres que están en el sector de la salud. Este se celebra en honor a Elizabeth Blackwell, quien un día como hoy, pero de 1849, recibió el título que la acreditó como la primera mujer médica en Estados Unidos. En México, las mujeres médicas cada vez tienen mayores áreas de crecimiento y oportunidades en sus empleos. Hoy en día, es habitual encontrar en la facultad de Medicina de la UNAM a mujeres con importantes cargos. De hecho, se registra que 4 a 8 puestos diferentes dentro de la facultad de Medicina. Además, cada año, se registra un aumento en la matrícula de estudiantes mujeres que ingresan a esta carrera profesional. Durante la pandemia, las mujeres médicas fueron quienes al igual que los varones estuvieron al frente de la lucha. Actualmente es impresionante la cantidad de médicas que ocupan direcciones de diferentes servicios de la salud y cómo a su vez, estas mismas mujeres no descuidan a sus familias, a pesar de las largas jornadas de trabajo que puedan tener y dedican gran parte de su tiempo en largas horas de trabajo, donde la mayoría no obtienen descanso, sino hasta al llegar a sus hogares. Felicidades a todas ellas, sobre todo a Mónica Ocio, cuya labor se enfoca a cuidados paliativos.

