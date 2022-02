Adriel Favela presenta “Con un botecito a pecho”

Con la colaboración de Carin León

Es el quinto avance del álbum “Cosas del diablo”, una producción totalmente fuera de lo convencional que marcará una nueva etapa en la vida del cantante

Luego de encender las redes sociales con el anuncio de esta gran colaboración, hoy es el día que Adriel Favela estrena su sencillo “Con un botecito a pecho” contando con la valiosa participación de CARIN LEON y el acompañamiento del mariachi.

“Con un botecito a pecho”, es el quinto avance del álbum “Cosas del diablo”, una producción totalmente fuera de lo convencional que marcará una nueva etapa en la vida de Adriel Favela.

“Esta canción es uno de mis favoritos del disco, habla de lo que es un desamor en un momento de despecho, me atrevería a decir que es muy estilo de Sonora, en Sonora se pistea bastante por todo, buscas un pretexto, hablo de Sonora en particular porque ahí me críe y CarIn también” mencionó Adriel Favela.

“El tema habla mucho de lo que nosotros exponemos, de lo que nosotros somos en Sonora de la manera que vemos el regional mexicano y hacia dónde lo queremos llevar y esta canción desde que la escuché tiene una vibra muy chill, no se oye a lo que siempre escuchamos del regional mexicano, las letras van un poquito más allá en cuestiones de slang, en cuestión de regionalismo, es muy de nosotros, pero también eso la hace más atractiva y pienso que eso fue lo que hizo que esta colaboración surgiera, yo estoy muy agradecido con la invitación y muy complacido con el resultado final” agregó Carin Leon.

Esta entrega escrita por Adriel Favela, Carin Leon y Javier González viene acompañada de un vídeo oficial grabado en la Ciudad de México. En las imágenes del videoclip podemos ver a los cantantes amenizando una fiesta familiar y aunque le cantan al desamor, le ponen la mejor actitud porque, como buenos mexicanos, hay buscar pasarla bien aunque nos esté llevando la tristeza.