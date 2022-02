Cornelio Reyna Tercero sigue con los homenajes a su abuelo

A 25 años de su partida

Prepara disco con temas icónicos e inéditos para deleite de los fans

Arturo Arellano

El pasado 22 de enero se cumplieron 25 años de la muerte de Cornelio Reyna, uno de los cantautores más destacados que ha dado México, y para honrarlo Cornelio Reyna Tercero, su nieto, empieza el año 2022 rindiéndole un homenaje grabando la canción “Que me cubra la tristeza”, uno de los tantos temas que escribió en inolvidable autor coahuilense, y en el que está plasmado ese estilo de tristeza, tragedia y decepción.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Cornelio Reyna Tercero habló sobre la canción y el disco completo que prepara en homenaje a su abuelo, “decidí hacer un homenaje y este sencillo es el primero que saco de esta producción, así iremos lanzado poco a poco los temas hasta terminar el disco de 12 canciones. Todas cantadas por mí y esperamos tener colaboraciones, ojalá una con Ramón Ayala que fue amigo de mi abuelo y de la familia, es un deseo que tengo, pero aún no hay nada seguro”.

Detalló que trato de seleccionar temas que no estén tan regrabados “son canciones que no han sido tan cantados por otros artistas, como ‘Me sacaron del Tenampa’, ‘El disgusto’, y por ejemplo, de ‘Que me cubra la tristeza’ salió la idea porque estaba viendo la película ‘Lágrimas de mi barrio’ y ahí mi abuelo la canta con mariachi y me cautivó, se dio la oportunidad de grabarla este año y el concepto será ese, de las 12 canciones, unas seis son de la autoría de mi abuelo y otras seis serán inéditas”.

Destaca que incluirá el tema “Mándale una carta a tu marido”, ya que ese tema “fue el más sonado y escuchado en Colombia, donde les gusta mucho la música de Cornelio Reyna, cada que veo gente allá hacen la referencia del tema, por eso va dedicado a ellos en esta producción”.

Explica que hay dos factores clave en el éxito de los temas de su abuelo “por un lado que la gente se identifica con la forma en que plasmaba el amor y desamor; y por el otro que los músicos y los cantantes mantienen vigentes los temas, porque la gente se los pide y ellos las saben, las siguen pasando de generación en generación, los abuelos las enseñaron a los hijos y los hijos a los nietos. Otro punto es que agrupaciones siguieron grabando las canciones de Cornelio y las ponen en las fiestas yo les agradezco a los que piden los temas, porque por ello no muere su legado”.

Al incluir en el disco temas inéditos reconoce “es complicado meter temas nuevos porque la gente espera los clásicos, y quiere que los inéditos estén a la altura, por eso hacemos un muy buen trabajo de selección de temas, para que sigan en esa línea, manteniendo el estilo, en letras que enamoren, que te recuerden a alguien, que te identifiques, te proyectes”.

Y adelantó que pronto estará de regreso en los escenarios de forma presencial “Esta situación de la pandemia nos frenó en la música, fue algo mundial y afectó a todas las profesiones, pero a los músicos nos fue peor, nuestros eventos son masivos y los suspendimos todo el año pasado. Ahora empezamos un poco a trabajar, pero la cosa sigue difícil. Ya fuimos al a convención de promotores en Las Vegas y gustó mucho lo que hacemos, esperamos que por marzo hagamos gira en Estados Unidos y luego regresar a territorio nacional, para luego llegar a Centroamérica sobre todo a Colombia”.

Adelantó que en el concierto en vivo “Traigo música norteña, todos los éxitos de mi abuelo, los míos, a la gente que le gusta este sonido, de Los relámpagos del Norte, van a quedar muy contentos, porque hacemos cada una de las canciones con una voz mas fresca” y no descartó tener invitados especiales como en el disco homenaje pasado “Nos quedamos con las ganas, se hizo un homenaje través de Warner a mi abuelo, se invitaron a agrupaciones de otros géneros que cantaran en su estilo, quedo muy interesante, queríamos llegar a las nuevas generaciones que no oyen mariachi, norteño o banda, y lo logramos, ojalá lo podamos hacer en vivo próximamente, porque esas versiones se pensaban para el Vive Latino, pero no se pudo, ojalá se retome, concluyó.