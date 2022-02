Entre salario y financiamiento

Ángel Soriano

Al continuar la pugna entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el comentarista de televisión Carlos Loret de Mola, es preciso distinguir entre el salario que legalmente puede percibir un trabajador, profesional o prestador de servicios y el financiamiento que empresarios o grupos de poder emplean con fines de lucro.

Desde luego que hay libertad de decisión y de conciencia para decidir la actividad o negocio al que personas o grupos puedan dedicarse, pues vivimos en una sociedad de amplias libertades, sólo reguladas por un Estado de Derecho y normas propias de la misma convivencia, pero resulta disparejo que unos acaparen ganancias lícitas o ilícitas mediante presiones y sistemas poco éticos.

De esa manera, el presidente AMLO ha dicho que el comunicador tiene ingresos por 35 millones de pesos al año, producto de financiamiento de grupos de poder político y económico. Desde luego que es un profesional altamente calificado, pero si es instrumento de un grupo de poder para enfrentar a otro, incurre en una violación ética al utilizar el periodismo como partido político.

Y en ese sentido, el Presidente señala: Es bueno porque se caen las máscaras; es decir, tras la careta de periodista se encubre un opositor político que busca o sirve a otro grupo de poder que desea recuperar el poder político con fines facciosos, por encima de lo que es la política y el servicio público: El bienestar de la mayoría y que los recursos públicos sirvan, efectivamente, para el pueblo y no para un grupo.

Turbulencias

Patrimonio cultural ultrajado

El INAH tendrá que explicar a cuánto ascienden los daños causados al ex convento de Santo Domingo donde se realizó lujosa boda el fin de semana pasada y que, al parecer, alteraron la belleza arquitectónica del recinto para dar acceso a los invitados que utilizaron el recinto histórico como salón de fiestas, aun cuando éste está considerado como patrimonio de la humanidad. Si bien se requieren ingresos para su mantenimiento, esto constituye un abuso y un daño al patrimonio nacional al ser agredidos por vándalos que no encuentran otra manera de manifestarse más que con la destrucción de la belleza nacional que no han podido crear ni siquiera conservar… El canciller Marcelo Ebrard informó que mantiene comunicación con nuestra embajadora en Kiev, Olga García Guillén, para auxiliar a un centenar de familias mexicanas que radican en Ucrania y que están en riesgo en caso de que el país sea invadido por tropas rusas. Hasta el momento nuestros connacionales no han pedido apoyo y parece ser que se encuentran dispuestos a enfrentar los riesgos de una eventual conflagración mundial que tenga como epicentro esa ciudad… El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su recorrido por Sonora y Chihuahua, ofreció becas y empleo a los jóvenes con tal de que no sean cooptados por la delincuencia organizada y también a los seris les ofreció entegarles el equivalente a lo que obtienen como ingresos por permitir la caza de venado y borrego cimarrón, con el propósito de que se conserve esas especies, así como por lo que reciben por la toma de las casetas de cobro. Esto es como parte de la política de convencimiento para evitar el uso de la fuerza pública y preservar la tranquilidad de la región. El Presidente dijo que históricamente los yaquis han sido maltratados pues en el pasado sufrieron represión y despojo de sus recursos naturales. Ahora, la situación ha cambiado y se les reintegran sus recursos y apoyos para que lleven una mejor vida y conserven sus tradiciones. La política gubernamental no es del agrado de todos.

