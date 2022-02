Alak se presenta en la escena con “Mala Vida”

Con sonidos de hip hop y trap

El video del sencillo estuvo bajo la dirección de Ada Odreman

Arturo Arellano

Nacido en Torreón, Coahuila, y con un estilo muy particular llega Alak a la escena musical, quien teniendo como base rítmica al hip hop y el trap, nos presenta “Mala Vida”, canción que sirve como carta de presentación del joven autor y que salió a la luz junto con su video.

El trabajo del coahuilense cuenta con letras profundas y coros pegajosos, y aunque comenzó como un juego con amigos, más tarde se transformó en su plan de vida de forma profesional, de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“La canción se estrenó el 13 de enero, tiene su video y aunque lleva poco tiempo ha traído muy buenos resultados. Empecé a escribir antes de empezar a hacer música, escribía lo que sentía por dentro y encontré en la música la forma de desahogarme. En ‘Mala vida’ quiero dar a entender esa transición de una mala vida a una vida mejor, llevamos por dentro cosas negativas o nos sentimos mal en ocasiones, pero hay que saber salir adelante”.

Adelantó que “la canción es la primera canción de un álbum de 10 canciones que lanzaré en mayo, otros sencillos irán saliendo poco a poco antes. Las canciones son muy diferentes unas de otras, porque me gusta ser versátil y abarco varios mercados, sé que hoy en día hay mucho talento, pero mi propuesta para sobresalir es la versatilidad, quiero estar en movimiento, con sonidos, letras, que sea todo honesto y variado”.

De tal manera, que en el disco abordará temas de fiesta, de superación, amor, desamor, e introspección, “muchas las escribí hace tiempo, la mayoría hablan sobre cosas que he vivido, pero otras se tratan más de lo que sentimos todos, cosas que nos unen y en las que nos podemos identificar. Escucho mucho rap y trap latino, la mayoría es en español, me gustan las letras de residente que habla mucho de lo que siente y lo puede hacer de mil maneras, me gustan los flows del trap argentino, me gusta la realidad y crudeza de los raperos mexicanos como Gera Mx, Santa Fe, como pueden transmitir y empatar, sin duda una de mis metas es lograr un poco de lo que han hecho ellos”.

Para alcanzar esa meta detalla que “es importante hablar sobre lo que uno ha vivido en serio, porque si hablo de algo por lo que no he pasado, no sería real, de modo que por el momento no hay necesidad de hablar de cosas que no conozco, me enfoco en mis experiencias que no son muy ajenas a las que puede tener la mayoría de la gente, por eso se podrán identificar”.

Mientras que las presentaciones en vivo, reconoce “van muy lentas, por temas de pandemia no he podido dar show como me gustaría, pero para no desaprovechar el tiempo he practicado mucho, tengo clases de canto, interpretación, para estar listo para cuando llegue el momento. La gente puede esperar mucha energía en el escenario”.

El material audiovisual de su más reciente sencillo “Mala vida”, fue grabado en la Ciudad de México, dirigido por Ada Odreman, y realizado por la casa productora Studios Nomada Films “Fue una enorme experiencia trabajar con Odrema y el resultado quedó como esperábamos, la gente lo ha recibido muy bien” concluyó Alak, quien invitó al a gente a darle seguimiento en redes sociales: Youtube: Alak Music y en Tiktok: The Alak.

Su álbum debut será lanzado el próximo el 26 de mayo, con 10 temas, pero antes de eso, se estrenarán tres sencillos: “Mala vida”, Mala Vida’, uno más en marzo y otro en mayo, antes del lanzamiento de su disco