Cumbre por Ucrania

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente estadunidense Joe Biden aceptó participar en una cumbre con su homólogo soviético, Vladimir Putin, a propuesta del presidente francés Emmanuel Macron, siempre y cuando éste no invada Ucrania, lo cual relaja la tensión mundial ante una improbable, pero riesgosa nueva guerra entre las potencias por los afanes expansionistas de unos.

Siempre estamos listos para la diplomacia, señaló un vocero de la Casa Blanca, hay que reiterar la disponibilidad estadounidense en evitar una nueva conflagración mundial, lo cual haría retroceder a la humanidad a tiempos cavernarios en pleno auge de la tecnología y de los avances de la ciencia. Imposible una nueva ola de terror mundial.

Y pese a que en el conflicto de Ucrania intervienen organismos internacionales y diversas naciones, destrabar el conflicto no tiene mayor problema: Debe respetarse la decisión de los ucranianos para llevar su propia vida y tomar decisiones que mejor convengan a la humanidad, sin aceptar imposiciones o injerencias que no le correspondan a su forma de vida.

Desde luego que una cumbre EU-Rusia es la mejor vía y ejemplo para la humanidad, que se pueden encontrar soluciones a los conflictos por la vía civilizada sin recurrir a acciones destructivas como las poderosas armas químicas y la incursión de tropas preparadas para arrasar con seres humanos indefensos. Lograr el encuentro y salir con soluciones será un gran avance para el mundo.

Turbulencias

Aclarar situaciones

ofrece AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que está dispuesto a aclarar asuntos que involucran a su hijo José Ramón López Beltrán y también las irregularidades encontradas por la ASF en relación a las magnas obras que realiza su administración, con el objeto de que distorsiones informativas de mala fe sigan provocando la división entre mexicanos y afectando la reputación de empresas y de personajes involucrados con actividades ilícitos. Esto será también un buen precedente para evitar que la calumnia y la difamación sigan avanzando sin ningún sustento jurídico… Dependencias gubernamentales y organizaciones gremiales siguen en actividad “ideando” mecanismos de protección a los periodistas y pese que lo único que se busca es el manejo de presupuesto, cuando ocurre una desgracia lo único que hacen es lamentar el hecho y ofrecer que no habrá impunidad. La intención es buena, pero la realidad es diferente: Muchos aprovechan para traer escoltas federales y presumir de una importancia que no tienen y, otra, es que las corporaciones militares y policiacas serán insuficientes para resguardar a miles de colegas en riesgo permanente… En la región de La Montaña en Guerrero se puso en marcha un programa de construcción de caminos para incorporar a la actividad económica a los productores de la región y mejorar sus condiciones de vida y en cuya lucha dio por origen el surgimiento de figuras como Othón Salazar, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Es la hora de la reivindicación social, señaló el presidente López Obrador durante su gira de trabajo por la región acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado… Sigue el enfrentamiento entre policías y vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, sin que en décadas se encuentre la solución. Hace falta imaginación para resolver un problema de décadas que seguirá igual mientras las autoridades correspondientes dejen de usar la policía para resolver problemas sociales y vayan al fondo del problemas son soluciones de largo plazo en beneficio de modestas familias que no tienen otro medio de sustento. Lo más censurable es que les decomisan mercancía e instrumentos de trabajo dejándolas en completo desamparo.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista