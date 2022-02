Gobierno de Huixquilucan instala su comité de plan de desarrollo municipal para evaluar políticas públicas

Huixquilucan, Estado de México.— Al encabezar la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), la presidenta municipal de Huixquilucan destacó que este instrumento permitirá fortalecer la evaluación como un elemento clave para conocer los avances que se tienen de las políticas públicas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, especialmente, las relacionadas en materia de protección civil, salud, educación y deporte, entre otras, a fin de proteger la vida, la salud y el sano desarrollo de las personas.

“Estoy convencida que lo que no se mide, no se puede evaluar, y lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Con el Coplademun fortaleceremos la evaluación como elemento clave en el monitoreo, seguimiento y evaluación de nuestro Plan de Desarrollo Municipal”, resaltó.