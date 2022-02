Pide AMLO al secretario de Estado EU informarse sobre asesinatos de periodistas

Llamado a no actuar de manera injerencista

“Yo creo que está mal informado, porque, de lo contrario, estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinato de periodistas, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado”, mencionó en su mañanera.

Tras comentar la actitud de Blinken, el mandatario anunció que ya instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a que envíe al funcionario estadounidense una relación sobre las investigaciones y casos de periodistas asesinados en el país, porque en su gobierno no se permite la impunidad.

“Ahora hasta nos sorprende la actitud del Jefe del Departamento de Estado o a lo mejor no es él, son sus informantes porque está lleno de informantes de la CIA, la DEA, el FBI, no sé cuántos. Le pido a señor Blinken que lo revise este asunto, porque lo están engañando, lo están utilizando, no tengo la menor duda de eso, solo que él lo haga exprofeso, entonces también ya tomamos nota, porque nosotros actuamos con transparencia y con sinceridad, no somos hipócritas”, refirió.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que los gobiernos de Estados Unidos han tenido la mala costumbre, históricamente, de señalar los problemas que ocurren en el extranjero y no atender los domésticos. De igual forma, acusó que el comentario de Blinken hace patente la conexión que existe entre los grupos conservadores en México con las administraciones estadounidenses.

“En Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa. No de ahora, el intervencionismo del embajador de Estados Unidos en un asunto que nos duele profundamente.

“Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos”, añadió.

López Obrador llamó al secretario de Estado a que así como ha opinado sobre esta situación, también informe acerca de los recursos que su país entrega a determinadas asociaciones civiles que atacan a su gobierno.

“Me gustaría que ya que está opinando el señor Blinken, informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo, ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Qué me responda eso y pedirle de favor que se informe y no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado, es libre, independiente y soberano”, manifestó.

Rechazo a invasión de territorio ucraniano

Ante la crisis que se vive en Ucrania, el presidente López Obrador afirmó que México, si bien ha llamado a resolver el conflicto por la vía diplomática, “no aceptamos que un país invada a otro”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario dejó clara la postura de México en el tema y sostuvo que no hay motivos para que haya una invasión que sería contraria a derechos internacionales.

“Somos partidarios de la política de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay razón, es contrario al derecho internacional de las naciones”, mencionó.

Además respaldó la postura de México ante la ONU, ya que el pasado 17 de febrero el representante de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, ante el Consejo de Seguridad, urgió a todos los involucrados en el conflicto ruso-ucraniano a enviar una señal clara que revierta las tensiones en la región y dé paso a la diplomacia formal como única vía para resolver esta crisis.

El martes, la representante permanente alterna en la Misión de México ante la ONU, Alicia Buenrostro Massieu, llamó de nueva cuenta a Rusia y Ucrania a dejar a un lado acciones que pudieran agravar en el corto plazo la crisis y concentrarse en el diálogo como única vía para resolver el conflicto entre ambas partes.

Reprocha actitud arrogante y prepotente de Austria, por penacho

En otro tema, el Presidente acusó que el gobierno de ese país actúa con prepotencia y arrogancia pues se niega a devolver a México parte de su patrimonio histórico, en un nuevo episodio de confrontación con Austria por el penacho de Moctezuma.

El mandatario federal recordó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller viajó en 2020 a diversos países europeos para que en el marco de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan diversos artículos históricos pudieran regresar a México para ser exhibidos.

Según narró el tabasqueño, su esposa manifestó una visita desagradable con el presidente austriaco quien rodeado de un consejo de asesores se negó a atender la petición del gobierno mexicano.

“Es un asunto que hemos tratado desde el año pasado, incluso Beatriz, mi esposa, fue con una carta que le envié al presidente de Austria a solicitarle, en efecto, que nos permitieran exponer el penacho de Moctezuma y la respuesta fue que no, argumentando de que no iba a resistir el viaje”, abundó.

“Fue muy desagradable ese encuentro que tuvo Beatriz con el presidente, porque me platica que pues él no tenía mucho conocimiento, que estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho. Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse”, sostuvo.

El Presidente afirmó que su gobierno continuará impulsando que el patrimonio cultural mexicano regrese al país pues forma parte de su memoria histórica y destacó que en lo que va de su administración se han repatriado 6 mil piezas arqueológicas mexicanas que estaban en distintos países ilegalmente, incluso algunas en subastas.

“Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, no solo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural y artístico”, indicó.