La Carrera Bonafont 2022 por primera vez será hibrida

#yomealigero

Presencial será el 6 de marzo saliendo de Ángel de la Independencia a las 7:30 horas, y online a través de sus redes sociales

Isabel Violeta

Con 30 años, fomentando la hidratación, ligereza, el empoderamiento y la igualdad de genero, Bonafont tiene todo preparado para la octava edición de su Carera atlética, que este año se llevara a cabo de manera presencial y online, es decir, en formato hibrido.

En una conferencia en línea Silvia Dávila directora de grupo Danone explicó para lo que será la llamada Carrera Bonafont Híbrida 2022, “Llevamos 18 años de Carera Bonafont y se dice fácil, pero a sido un arduo trabajo de encontrar una voz y de ayudar a las mujeres a ser representadas a través de una marca. Y en Danone creemos en la diversidad y sustentabilidad y hacemos todo en nuestras actividades para nuestras consumidoras y Bonafont lo hace igual, realmente se habla de ligereza y empoderamiento, la carrera es una manifestación de nuestras voces, necesitamos mas igualdad, por eso hace 5 años vamos de la mano con nuestra alianza con ONU Mujeres”.

Belén de ONU Mujeres agregó sobre su alianza “Nosotros luchamos por la igualdad de genero, y se requiere la atención de todos los sectores, en México por ejemplo el 45% de mujeres participan en el mercado laboral formal comparado con un 76% de los hombres, por eso esta alianza, con Bonafont busca proyectos de empoderamiento y que ejerciten su derecho al deporte libremente”.

Después sobre los detalles de esta carrera, Tania Paredes directora de la marca Bonafont, nos comentó “Me encuentro contenta de liderar este año esta marca tan importante, siendo la primera marca de agua embotellada en México, yo me aligero física y mentalmente, y que mejor que con la Carera Bonafont, por que es una carrera que no te obliga a un tiempo record o condición, porque es una carrera que promueve la igualdad de género y el empoderamiento. Regresamos a las calles con 20 mil mujeres corriendo físicamente por avenida Reforma, el recorrido está diseñado para pasar por monumentos históricos”

Y destapó que este año “Zuria Vega será nuestra embajadora y estará presente en la carrera, mientras que Vanessa Huppenkoten, se encargará de liderar la rutina online con ejercicios que serán equivalentes a los 5 kilómetros corridos, además de contar con personalidades e influencers como Natasha Dupeyron, Mónica Gómez y Andrea Torre”.

Para explicarnos sobre la playera de este año, Lourdes Villagómez artista, mexicana, encargada del diseño, contó sobre su inspiración y por que el jaguar-mariposa “Yo soy una amante de México, casi todas mis obras reflejan cosas de México y en esta ocasión no lo deje fuera , tenemos una leyenda donde los mayas creían que lo guerreros reencarnaban en mariposas, por que solo ellos tenían la fuerza para pasar por este proceso de metamorfosis tan difícil que pasan las orugas y que por más que se vea ligera tiene la fuerza de seguir, y nosotros relacionamos a los guerreros con el jaguar por la fuerza. Fue lo que quise reflejar, tenemos al jaguar, que se ve claro, pero con estas orejas de mariposa que no significa que no tenga detrás la fuerza, pero sí la ligereza que aparenta”.

Las inscripciones se abrieron el 8 de febrero y se agotaron en 11 minutos, por eso la carrera será hibrida, es decir, una de forma presencial y otra online, ambas a las 7 de la mañana, la primera en Av. Paseo de la Reforma y la segunda a través de los canales digitales @Bonafontmx en Facebook e Instagram.

Se contarán con todas las medidas de sanidad, al recoger su kit el día 5 de marzo, y en la carrera, donde tendrán que llevar su comprobante de vacunación, y el uso de cubrebocas será obligatorio al arranque de la carrera.