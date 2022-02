Funcionarios investigados

Ángel Soriano

Se podrá decir que la senadora Xóchitl Gálvez recurre a un gobierno extranjero para inmiscuirse en asuntos internos en plena violación a la soberanía nacional, pero resulta que el asunto que expuso en la Comisión de Valores estadunidense tiene que ver con ligas comerciales entre empresas y funcionarios de ambos países que, presuntamente, violaron las disposiciones anticorrupción.

i la petrolera Baker Hughes mantiene contratos con Pemex desde hace décadas, resulta sospechoso que su principal agente comercial, Keith Schilling alojó al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su esposa, alta ejecutiva petrolera, en una mansión de su propiedad y, curiosamente, por las mismas fechas reciben ampliación de contratos.

Gálvez dijo que la demanda contra el matrimonio López Beltrán-Adams está sustentada y pide la intervención de las autoridades estadunidenses para resolver lo del conflicto de interés, que en la Unión Americana está muy sancionado, al considerarse acciones ilegales y de falta de ética en la competencia empresarial y trayectoria misma de las empresas.

Si se podría acusar al PAN de pedir la intervención de gobiernos extranjeros para nuestra gobernanza, parece ser que en esta ocasión si hay una liga directa entre los protagonistas de una cuestión ilegal para la obtención de beneficios particulares con el manejo de los recursos públicos y de usar mecanismos poco ético para ellos. EU también financia a grupos anti mexicanos. Veremos que ocurre al respecto.

Turbulencias

Subsanan observaciones y pedirán reformas

Luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones al manejo de los recursos asignados al sector salud, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que con la ayuda de la misma ASF subsanarán las observaciones y junto con gobernadores y gobernadoras de otras entidades, promoverán reformas a la Ley que establece la normatividad a las entidades del país, dado que son muy complejas y se requiere que sean más manejables pues por ahora son complicadas. El mandatario estatal aclaró que las irregularidades no causan daño al patrimonio estatal y sólo son de carácter administrativo… En este segundo embate de la ASF al gobierno federal y al deficiente manejo de los recursos federales, el titular de la ASF enfrenta una nueva andanada pues se aclara que son sólo observaciones, de ninguna manera son desviaciones de recursos. Las deficiencias administrativas pueden corregirse… Y entre si es o no una sola observación, la deficiencia en la vía del ferrocarril que recorre el Istmo de Tehuantepec y que originó un descarrilamiento demuestra que sí hay deficiencia. El encargado de las obras, Rafael Marín Mollinedo, afirma que se investiga el caso pues ese tipo de errores resta credibilidad y confianza alas empresas multinacionales que podrían ocupar esa rúa para el transporte de sus mercancías… Y si se continúa con la investigación sobre irregularidades en el manejo de los recursos públicos, el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala también son cuestionados por la “operación de Estado” en el caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, en cuyo incendio murieron 49 niños y en la que se involucra a familiares de Margarita Zavala, de acuerdo a la revelación del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien, asegura fue presionado por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para cambiar el dictamen y no afectar a la dueña de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo. Sin duda, revelaciones extraordinarias que dañan más la reputación del ex presidente Calderón y que necesariamente tendrá consecuencias legales en caso de ahondarse las investigaciones.

