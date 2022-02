De nada sirve una ley que no se aplica

Miguel Ángel Rivera

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que sanciona con hasta 7 años de cárcel a quienes “tomen” o invadan casetas de peaje en autopistas y cobren ilegalmente los servicios de peaje.

La sanción también aplicará para quienes interrumpan la construcción de dichas vías, que interrumpan total o parcialmente, o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación.

La reforma al artículo 533 de dicha ley establece que las sanciones van de 3 meses a 7 años de prisión, con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir de 9 mil 622 a 48 mil 110 pesos.

Todo muy bien. La reforma fue aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión, la de Diputados y la de Senadores y tiene también el visto bueno del gobierno federal, como lo hace suponer el hecho mismo de que haya sido publicada en el DOF, en el cual se precisa que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, ayer.

Cabe recordar que la toma de casetas de la red carretera que opera Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) -calculada en 35 por ciento de la red nacional carretera- ocasionó que el gobierno federal dejara de recaudar una bolsa cercana a los ocho mil millones de pesos en los últimos años.

El organismo encargado de administrar las autopistas, Capufe, reportó que la toma de casetas ha generado pérdidas totales para el Estado mexicano por 7 mil 894 millones 293 mil 993.24 pesos. del 1 de diciembre del 2012 al 30 de septiembre de 2021.

Además, el 13 de octubre de 2020 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las acciones de prevención para evitar la toma de casetas a lo largo de toda la red carretera del país (no solo en las de Capufe), han permitido evitar pérdidas de más de 7 mil 720 millones de pesos.

Estos son algunos de los datos que justifican la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el gobierno federal.

Como se aprecia, son muchos los daños causados directamente por las “tomas” de casetas, como lo hicieron notar diputados y senadores en las sesiones donde se aprobaron los cambios, pero además hay otras consecuencias indirectas, que van desde retrasos para los viajeros hasta cuantiosas pérdidas para las empresas que no pueden entregar a tiempo sus mercancías o que de plano las pierden porque se echan a perder.

Fuera de los aspectos materiales, se deben tener en cuenta los sufrimientos de enfermos o accidentados, así como de sus familias por no poder llegar a los centros de salud.

El recuento de posibles daños podría ampliarse en gran medida y eso sirve para justificar la decisión del gobierno de la nación -en este caso los poderes Legislativo y Ejecutivo- de imponer sanciones severas a quienes cierren carreteras y se apoderen del dinero, producto de los peajes.

Hasta ahora, la única sanción son unas

cuantas horas de privación de la libertad

Como se aprecia, la reforma a la la Ley de Vías Generales de Comunicación, está más que justificada.

Pero a partir de este punto es donde surgen las dudas; una en particular: ¿quién va a hacer que se cumplan las condenas?

Mucho se critica al nuevo sistema de justicia oral impuesto en México con el argumento de que se ha creado un sistema de puertas giratorias, por las cuales más tardan en ingresar los supuestos delincuentes que en recuperar su libertad.

Lo mismo se prevé para los presuntos consignados por “tomas” de casetas de peaje. Al menos los antecedentes permiten suponer que así ocurrirá.

Un caso es la aprehensión en Michoacán del dirigente de la disidente sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gamaliel Guzmán, fue detenido por agentes de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP), durante el enfrentamiento registrado el pasado lunes apenas dos días antes de la entrada en vigor de la reforma a la mencionada Ley de Vías Generales de Comunicación.

El promotor de la violencia se convirtió en víctima. “Es la represión de la 4T”, dijo Guzmán al momento de su detención y unas horas después fue dejado en libertad, pues sus seguidores presionaron a las autoridades con otras protestas callejeras.

Los maestros michoacanos han bloqueado, además, vías de ferrocarril, que, de acuerdo con estimaciones de las autoridades y los empresarios afectados, ocasionaron pérdidas que ascienden aproximadamente a 150 millones de pesos tan sólo en tres días.

Un antecedente más vinculado con las autopistas se registró en Guerrero, donde supuestos maestros y sedicentes alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa han convertido a las casetas de la autopista México-Acapulco en su fuente de recursos. No se puede decir que “caja chica” porque son muchos los millones que se esfuman.

El pasado día 5 de febrero, los supuestos normalistas se enfrentaron a la Guardia Nacional, destacada para evitar que tomaran casetas en las inmediaciones de Chilpancingo. Los manifestantes respondieron con violencia y el extremo fue que lanzaron un tráiler en contra de los policías.

Por fortuna, no hubo heridos ni daños graves, pero cinco de los jóvenes inconformes fueron detenidos.

No duró mucho su arresto y casi recibieron un “usted dispense” cuando quedaron en libertad. Nadie fue sancionado por el pesado transporte lanzado contra los elementos de Guardia Nacional, pues la presidenta municipal de Acapulco, la “morena” Abelina López sorprendió con la novedosa tesis de que la violencia es producto de “la calor” y de que no se podía consignar a nadie por lo del tráiler, pues no tenía conductor.

Pero, bueno, eso es otra historia. Lo que se consolida es la duda:

¿Quién se encargará de aprehender a los posibles responsables del ilícito de “tomar” casetas y aplicar las severas sanciones previstas en la reforma que recién entró en vigor?

El mejor gobernador de México, derrotado en las urnas

Gobernador de Yucatán de 2012 a 2018, Rolando Zapata Bello se posicionó a principios de 2016 como el gobernador mejor evaluado del país de acuerdo con el último reporte de Indicadores de Imagen y Posicionamiento de Gobernadores elaborado por la consultora Covarrubias y Asociados S.C.

En el ranking de gobernadores, Rolando Zapata, postulado por el PRI, obtuvo la calificación más alta con 7.31 ciento, mientras que por su gestión de gobierno 7.44 por ciento.

El trabajo denominado Imagen y Posicionamiento de Gobernadores abarcó adultos de 18 años y más que fueron entrevistados vía telefónica. La muestra nacional correspondiente a la medición fue de 6 mil 628 casos exitosos

Especialmente, los yucatecos respaldan con su confianza al gobierno de Rolando Zapata Bello por el trabajo que realiza en los ámbitos de la seguridad pública, la educación, el campo, el apoyo a las personas más necesitadas y el combate a la pobreza.

Cabe destacar que la mayoría de los yucatecos —81 por ciento de los consultados en el último trimestre- se siente seguro de vivir en la entidad. Esta percepción de seguridad aumentó notablemente en las dos últimas mediciones (del 77 al 81 por ciento).

El análisis revela un elevado nivel de confianza ciudadana -del 81 por ciento— en la capacidad del gobernador de Yucatán para hacer frente al reto de la seguridad.

A pesar de todos esos indicadores positivos, al llegar las elecciones de 2018, el partido de Zapata Bello fue barrido como parte del llamado tsunami de ese año y el gobierno del estado peninsular pasó a otro partido, pero no a Morena, sino al PAN, que ahora tiene en Mauricio Vila Dosal también al gobernador mejor calificado.

Los anteriores antecedentes vienen al caso por que la dirigencia nacional del PRI, encabezada por el campechano Alejandro Moreno Cárdenas, incorporó al ex gobernador yucateco Zapata Bello al esfuerzo de reposicionar a ese partido o al menos salvarlo de la extinción.

Zapata Bello fue designado secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana de este instituto político.

Al anunciar su nombramiento, el dirigente nacional del tricolor dio la bienvenida al ex mandatario estatal.

“Vamos fuertes, junto con este comité nacional, que avanza a paso firme por México”, expresó Moreno Cárdenas en un mensaje en sus redes sociales, para dar a conocer del nuevo integrante de la dirigencia del Revolucionario Institucional, quien ha sido también diputado federal y local (dos veces).

riparcangel@hotmail.com