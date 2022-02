México está preparado para escalada en precios de gas y gasolinas: AMLO

Ante las inminentes consecuencias económicas por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que su gobierno está preparado para combatir la escalada de precios en el gas y la gasolina de importación.

El mandatario federal afirmó en su conferencia mañanera que en el país no escaseará la energía eléctrica y que para ello se echarán a andar a su máxima capacidad las hidroeléctricas del país.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica, que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica.

“Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas, pero estamos preparados para que no haya apagones y no aumente el precio”, indicó el Presidente de la República.

La misma atención se le dará al precio de la gasolina que continuará estando subsidiada por el gobierno mexicano a fin de contrarrestar los altos costos derivados de un alza en los precios del petróleo crudo tras el inicio de hostilidades rusas en Ucrania.

“Hay un subsidio para decirlo con claridad de modo que aunque aumente el precio de gasolina de importación que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación”, indicó el tabasqueño.

“Vamos a estar pendientes, afortunadamente desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad, nerviosismo en los mercados por la situación en Ucrania nos agarró con una apreciación del peso, hasta ayer traíamos una situación favorable en cuanto a nuestra moneda, un peso fuerte”, dijo.

En términos de política exterior, López Obrador confío en que Ucrania y Rusia puedan entablar el diálogo y evitar que escale el uso de la fuerza.

“Vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que se ha pronunciado por la paz”, sostuvo.

AMLO respalda a Zaldívar: creo en sus

revelaciones sobre Guardería ABC

En otro tema, el presidente López Obrador respaldó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y afirmó que cree en su versión sobre las supuestas presiones que recibió del gobierno del presidente Felipe Calderón entorno al caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños en un incendio.

En ese sentido, el mandatario federal dijo que quienes cuestionan por qué el ministro guardó silencio durante 13 años, deberían estar pidiendo que los responsables rindan cuentas.

“Lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, es real, le creo. Porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra y a los que están más preocupados por preguntar por qué se calló durante tanto tiempo, por qué ahora, que por qué guardó silencio 13 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables. Porque, independiente del tiempo, esto no prescribe”, señaló el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal se pronunció por la transparencia en torno al siniestro en la guardería ABC y que no se proteja a nadie si tiene responsabilidad en los hechos.

“Yo ayer decía, ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden de que se quemara la guardería, pues no. O que el presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes normalistas, no. Pero al mismo tiempo, entonces, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué encubrir?, ¿por qué no transparentar lo que sucedió, decir la verdad?

“Entonces, nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo”, dijo.

Recomienda AMLO a Blinken consultar

al embajador antes de soltar un “tuitazo”

Sobre la polémica con Estados Unidos por asesinato de periodistas, López Obrador aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos antes de soltar un “tuitazo” deberían consultar al embajador americano en México, Ken Salazar.

“El embajador Ken Salazar ha estado ayudando en este proyecto (tren de la aduana de Sonora) y en otros, es un embajador que trabaja en bien de las dos naciones y es respetuoso, ojalá y antes de que suelten un tuitazo del Departamento de Estado, le pregunten al embajador, porque no creo que lo hayan tomado en cuenta, pero no quiero meterme en eso, porque él es muy conciliador”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa.

Lo anterior en alusión al mensaje del martes pasado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien externó su preocupación por la cantidad de periodistas asesinados en México.