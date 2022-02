Cata de café y chocolate en el Centro Histórico, el 5 y 6 de marzo

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En México existen alrededor de 1.6 millones de pacientes con osteoartritis

Café & chocolate fest, sábado 5 y domingo 6 de marzo de 2022, de 11 a 20 horas. En el Palacio de la Autonomía, de la Fundación UNAM, Calle licenciado Primo de Verdad número 2, esquina con Moneda, CP 06060, Centro Histórico. (junto a la salida del Templo Mayor) participarán 40 expositores, habrá catas, talleres, conferencias, teatro de papel, cuenta cuentos y “emociorama”. Lo mejor, la entrada será libre y se tomarán las medidas sanitarias adecuadas: uso de cubrebocas obligatorio, lavado de mano, etc. El programa incluye conferencias, talleres, catas, tips para maridaje y preservación del café y chocolate. El taller sensorial Emociorama, se trata de un espacio previamente preparado, que los asistentes podrán explorar a ojos cerrados; una puerta abierta para entrar al mundo de los sentidos a través de un recorrido experimentando aromas, sabores, texturas, sonidos y movimientos, todo a base de elementos de café, cacao y chocolate. Y para los pequeños, Teatro y Cuenta Cuentos.

******

“La osteoartritis (OA) es un padecimiento que se presenta por el desgaste de las articulaciones por la edad y, en algunos casos, por la práctica de deportes extremos y afecta principalmente a las articulaciones que soportan el peso, como son las rodillas, cadera y columna, también se presenta en manos, tanto en hombres como en mujeres, afirma el doctor Ricardo Guzmán, genetista egresado de la UNAM. La prevalencia varía en las diferentes regiones del país; por ejemplo, en Chihuahua la prevalencia es del 20.5%; en Nuevo León, del 16.3%; en la Ciudad de México, del 12.8%; en Yucatán, del 6.7%, y en Sinaloa, del 2.5%. Es la enfermedad reumática más frecuente a nivel mundial, además de ser una de las principales causas de dolor articular y discapacidad, tanto en la población adulta como en la mayor. En México, se estima que ataca a 11.7% de las mujeres y 8.7% de los hombres. La prevalencia de OA de mano es de 43.3 %, en rodillas, de 23.9% y cadera, de 10.9 %. Es degenerativa y progresiva, que se ve reflejada en la calidad de vida del paciente y en los altos costos económicos, tanto en los directos (profesionales de la salud, estudios de laboratorio y gabinete, medicamentos, hospitalizaciones, terapia física, urgencias, cirugía), como en los indirectos (pérdida de productividad e incapacidad). El diagnóstico se establece mediante criterios clínicos definidos por el American College of Rheumatology -exploración física- y radiológica. Aunque no se cura, sí es posible disminuir su impacto y mejorar la calidad de vida con los tratamientos y terapias adecuadas. “De inicio, lo más importante es contar con un buen diagnóstico y exploración física, lo cual es básico, tanto para dar la mejor orientación al paciente, como para empezar el tratamiento antes de que la enfermedad avance. Como el tratamiento es de por vida, se incluye el uso de fármacos a base de curcumina bio-optimizada (bio-curcumina), como Lesotris, fármaco con grado farmacéutico y elaborado con nanotecnología que es más amigable para el organismo en términos de seguridad y efectos secundarios. Este fitofármaco es un coadyuvante en la atención de los síntomas asociados a la artritis y se ha visto que proporciona alivio a la inflamación y el dolor articular asociado con la OA y tendinitis. El medicamento viene con una formulación de curcumina altamente biodisponible (biooptimizada), para aumentar la biodisponibilidad del componte activo curcumina en los seres humanos. La osteoartritis representa 2.3 años de vida saludable perdidos. En México, se estima que existen alrededor de 1.6 millones de pacientes con el padecimiento, no se cura, pero sí se puede disminuir su impacto, con el fin de mejorar sustancialmente la calidad de vida de quienes la padecen”, expresó el médico. Hoy en día, “existen tratamientos innovadores que coadyuvan a que el avance de esta enfermedad sea más lento. Por lo regular, el tratamiento de la OA se complementa con analgésicos y antiinflamatorios y un estricto apego al tratamiento, pero también se utilizan tratamientos no farmacológicos, como Lesotris, que ha comprobado ser útil en el tratamiento de la OA dolorosa, en pacientes mayores y frágiles, tanto por comorbilidad como por polimedicación. La curcumina es una especie de planta conocida por sus propiedades antiinflamatorias, es un pigmento amarillo aislado de los rizomas de cúrcuma. Es una molécula altamente pleiotrópica con un excelente perfil de seguridad.

