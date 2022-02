“Ahora soy una buena Viuda Judía” asegura la talentosa Susana Alexander

Tras ser una buena madre, abuela y suegra

La reina del streaming regresa éste 26 de febrero en homenaje a Enrique Becker

Luego de haberse reinventado con las nuevas plataformas de entretenimiento y transformar algunos de sus textos más conocidos para ser grabados y trasmitidos ex profeso durante la pandemia, la actriz, traductora, directora y productora Susana Alexander inicia el 2022 con un proyecto completamente nuevo, denominado “Ahora soy una buena Viuda Judía” con el que se refrenda como la única reina del streaming.

«Ahora soy una buena viuda judía», es el título que lleva este espectáculo, una comedia, con tintes de humor negro donde Alexander da cátedra de su experiencia en los escenarios y con la que da seguimiento a su saga teatral que es antecedida por las obras: «Cómo ser una buena madre judía» (1979, 1995), posteriormente con «Yo soy una buena madre judía» (1997). Años más tarde con «La Madre judía No. 2» (2002), y finalmente con «Yo soy una buena abuela, madre y suegra judía» (2011).

La talentosa actriz, nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Es la última oportunidad para ver la obra, porque hice temporada, me arriesgue para que se corriera la voz, porque cuando a la gente le gusta un trabajo, eso es algo que sucede. En la obra se nota el amor con el que la hicimos, en todos los integrantes de este equipo, que somos 9 actores, estamos sentados practicando una Shiva, que es según la religión judía un duelo, de siete días, cuando se muere alguien, la familia se pasan encerrados, no salen para nada, las visitas llevan comida para que ellos no se molesten en nada, que estén en su dolor, en rezos con el rabino”.

Afirma que en ese contexto, es muy interesante como otras culturas hacen su duelo, “porque sabemos que con los cristianos es el novenario y acá es el Shiva, se sienta uno alrededor, la familia, cómodamente, porque hay que estar en sillones o en el suelo, es muy ortodoxo. Pero nosotros somos judíos liberales, nos sentamos en los sillones”.

No obstante aclara que es una comedia, con la que la gente se va a reír “Entre todo eso pasan cosas muy chistosas y nos divertimos muchísimo, los nueve que estuvimos haciendo este streaming, lo gozamos, nos gozamos unos a otros, nuestra compañía, estar juntos y hacer este homenaje a Enrique Becker, porque no hay mejor manera de recordarlo, él se reía, gozaba la vida, es un homenaje gozoso, como debe ser”.

De tal manera, que describe la puesta en escena como “un juguete cómico, dura 45 minutos y la gente lo recibió muy bien, ahora esperamos que otra vez la gente se conecte, se animen a hacerlo. Estaremos desde las 6 de la tarde y nos quedamos por 48 horas. De modo que la gente si no puede conectarse a esa hora, lo puede ver más tarde o el domingo, eso es importante porque los 300 pesos que pagas por un boleto, te sirven para que toda la familia vea la obra”.

La actriz concluye que “Toda mi vida he hecho teatro, no me cuesta trabajo, hay gente que nunca lo hace y no saben como hacerlo, recuerdo a una amiga que me hacia ese comentario, pero yo puedo hacerlo sin problema, así pasen los años y lo seguiré disfrutando siempre, más ahora que estuvimos dos años sin poder trabajar, es un agasajo poder estar ahorita en línea, pero mas adelante lo hare de forma presencial”.

Esta nueva historia, fue escrita por Susana Alexander a finales del 2021, como homenaje a su entrañable amigo y compañero de escena, el primer actor Enrique Becker, quien a lo largo de las distintas temporadas de esta madre judía le dio vida al amado esposo del personaje de Alexander, desde 1979.

Asimismo, comparte dicho proyecto con entrañables figuras que han sido parte de las distintas puestas de esta madre judía, como Beto Torres, Amara Villafuerte, Tatiana Zugazagoitia, (hija de la doña Susana) José Riveroll y Yunuen de la Mora, con invitados estelares como: Norma Lazareno, Roberto D’ Amico, y Abbe Levin, ellos son quienes integran esta divertida historia familiar.

La puesta en escena podrá disfrutarse online el próximo 26 de febrero y los boletos están disponibles en Boletia.com en el apartado de cultura.