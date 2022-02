¿Después de la pandemia, la guerra?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Endeble actitud de López Obrador ante el conflicto Ucrania-Rusia

¿Después de la pandemia, la guerra?, el dilema sin duda es inquietante porque resuta inédito que en este fin de semana, la sombra ominosa de la guerra se cierna sobre el mundo cuando se creía que esos episodios bélicos habían quedado en el pasado. Esto, para quienes suponen que Ucrania y Rusia están muy lejos y el riesgo es menor, pero no se toma en cuenta que México tiene vecindad con Estados Unidos. Desafortunadamente, ya hubo bajas en Ucrania.

Curiosamente y por lo que respecta a la pandemia de Covid-19, en sus inicios, buena parte de los mexicanos pensaba que como Wuhan, China, está muy lejos, el virus tardaría o a lo mejor nunca llegaría a nuestro país, pero se equivocaron. Por cierto, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Beijing, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y ambos establecieron una nueva alianza basada en la oposición a la expansión de la OTAN y la consideran indestructible.

Sin embargo, no se han disipado las posibilidades de que la poderosa nación china tenga más ganas de dejar solo al señor Putin que asume en este conflicto un tono peligrosamente amenazante, sentenciando que Ucrania no es divisible y no pasará a formar parte de la Unión Europea y por ende, de la OTAN. Esto ya se verá.

Y ante este preocupante panorama en el que, de acuerdo a diversos analistas, el mundo está viviendo la guerra más dura, después de la II Guerra Mundial, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado una postura que más bien puede verse como endeble, de ahí que en una conferencia de prensa, la Embajadora de Ucrania en nuestro país, Oksana Dramaretska, señalara que “De México ahora esperamos una posición muy clara, porque hasta ahora no hemos sentido muy claramente la posición mexicana… necesitamos una declaración que condene la agresión rusa”. Y esto último es precisamente lo que no ha hecho el tabasqueño, que ha preferido “irse por la suave” y si bien se pronunció por la paz y la no intervención, lo cual es una actitud respetable, por otro lado no se ha atrevido a condenar las acciones violentas emprendidas por el presidente ruso, Vladimir Putin.

¿Será por la enorme cantidad de vacunas Sputnik V que llegaron a México y como ya se terminaron las dosis de AstraZeneca, a jóvenes de entre 19 y 29 años se les aplicó la vacuna rusa?, o ¿acaso porque el de Tepetitán le tenga más temor al mandatario ruso que a Donald Trump, a quien tampoco se atreve a cuestionarlo ni a reclamarle nada? En alguna ocasión, López Obrador mencionó que él tenía menos años que Putin y Trump, pero en realidad, se ve mucho mayor que ellos.

Bueno también hay que tomar en cuenta que López Obrador tiene demasiados frentes abiertos en temas que trascienden nuestras fronteras y realmente ha demostrado que no puede con todo; bueno, de hecho lo dijo al recorrer las instalaciones de su humilde hogar en Palacio Nacional y añadió que en cuanto termine su ciclo, se retira; lo dijo con una cara de verdadero y real hartazgo que sólo refleja que ya está más que rebasado, pero también se trata de un problema de seria incompetencia, bueno, hasta de salud.

Y es que el inquilino de Palacio Nacional, no tuvo el cuidado de ir, digamos separando los conflictos que él mismo se ha creado. Cuando no es el penacho de Moctezuma, resulta que se enoja porque a su esposa, Beatriz Gutiérrez, que anduvo de gira por Europa a su nombre, ni caso le hicieron. También está su enfrentamiento con España, donde hace pausas y luego las quita y a lo mejor, por lo que hace al país ibérico, ya decidió el Presidente recomponer las relaciones, porque llegó al Senado de la República el nombramiento del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz como embajador de México en España y en marzo próximo, visitará nuestro país el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno.

Retomando el conflicto de la guerra en Ucrania, sin duda hay que hacer un más que merecido reconocimiento a la embajadora de México en dicha nación, Olga Beatriz García Guillén, que en medio del “austericidio” de López Obrador, ha sabido cobijar y proteger a los 225 mexicanos que están en Ucrania, de los cuales, poco más de la mitad siguen en la capital Kiev. Además que ha cumplido “al pie del cañón” con los requerimientos de los mexicanos que viven en ese lejano país.

Municiones

*** ¿Por qué será que solamente llegaron siete propuestas de embajadores al Senado de la República y no llegó la de la distinguida Jesusa Rodríguez, para Panamá? La senadora suplente esté muy triste porque ya se veía en aquel país y supone que en todo caso, a pulso se ganó ese nombramiento en lugar de Pedro Salmerón, por ser la animadora predilecta y amiga personal del Presidente. Se nota que en Panamá, no ven con buenos ojos a la presentadora de eventos del candidato López Obrador. En fin, será la próxima semana cuando el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz estará frente a los senadores para comparecer y a propósito, en la bancada del PRI en la Cámara alta, están furiosos contra él y contra Carlos Miguel Aysa González, propuesto para la embajada de México en República Dominicana. Los expulsaron de las filas del Revolucionario Institucional y los llamaron traidores y desde entonces, Ordaz y González están de un preocupado impresionante.

*** Y no podía faltar el diario ataque que el tabasqueño despliega en contra del Instituto Nacional Electoral. En su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador se quejó amargamente y dijo que era una vergüenza el INE, en el absurdo y aberrante ejercicio de su consulta de Revocación de Mandato, el 10 de abril, nada más tiene dispuesto poner 50 mil casillas. ¿No estará consciente el Presidente de que se trata de un problema de matemáticas, combinadas con el “austericidio” impuesto desde inicios de su gestión en el que el único que obtiene recursos es él? Cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, acudió, primero a la Cámara de Diputados y luego a un foro sobre este inútil ejercicio que organizaron los de Morena, recordó que la Secretaría de Hacienda, a cargo del flamante Rogelio Ramírez de la O, le negó a dicho Instituto los recursos necesarios para llevar a cabo esta contradictoria consulta. Lo único que hicieron los del partido oficial en ambos foros, fue insultar y criticar sin sustento alguno.

*** Ahora, el coraje, por ejemplo de distinguidas personalidades como la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, a quien, se reitera, deberían enviar a Ucrania, con eso de que la señora ayuda parar las guerras, porque el INE le ordena a la funcionaria capitalina que retire los “tweet” en los que abiertamente viola la veda electoral y ella patalea, se indigna y se enoja. No, pues sí.

morcora@gmail.com