Putin eligió la guerra: Biden

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente estadunidense Joe Biden dijo que su homólogo ruso Vladimir Putin eligió la guerra y será responsable de la muerte y destrucción que origina la invasión a Ucrania y desatar una guerra premeditada de grandes consecuencias, a la vez que advirtió que los Estados Unidos y sus aliados responderán enérgicamente para sancionar esta acción que lastima a la humanidad.

Una acción de la magnitud de la invasión rusa a Ucrania se suponía estaba descartada ante el avance de la ciencia y la tecnología, del diálogo y la negociación diplomática para la resolución de conflictos con pleno respeto al derecho de los pueblos a su soberanía a sus usos y costumbres y a su decisión de vivir de acuerdo con su cultura ancestral.

Los esfuerzos de organizaciones internacionales, jefes de Estado y diplomáticos por disuadir un atropello de esta magnitud fueron rebasados por el afán de predominio y expansión de una de las potencias que ha demostrado que sólo con el uso de la fuerza puede imponerse a los pueblos civilizados y que no hay otro derrotero más que las armas.

Lamentable acción, no sólo para las víctimas inocentes de Ucrania, sino porque en ello se ven involucrados más países y entra la lucha de las potencias y sus aliados para ganar una guerra que la humanidad pensaba estaba ya superada y que hoy, la diplomacia y las buenas artes del diálogo y el respeto a la soberanía de los pueblos era suficiente para la convivencia universal.

Turbulencias

Salomón Jara es el elegido. Equidad de género no existe: TEEO

A la actitud belicosa -en respuesta a las agresiones-, que mantienen las senadoras Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, las periodistas Denise Dresser y Carmen Aristegui en contra de la IV-Transformación, seguramente se sumará la senadora morenista Susana Harp, cuya impugnación a Morena por no haber considerado la equidad de género en la postulación del candidato a gobernador de Oaxaca, al responder el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) de que tal término no existe como tampoco la figura jurídica de candidata, pues lo que Morena eligió fue un Coordinador de los Comités de Defensa de la IV Transformación, del que resultó electo el senador con licencia Salomón Jara, por lo que su demanda no tiene sustento. Toda la argumentación jurídica y el enredo de la terminología partidista fue instrumentada para hacer a un lado a la senadora que cayó en la trampa. Y aunque diga que continuará en la defensa de sus derechos partidistas, es obvio que el elegido es Salomón Jara, fundador de Morena en la entidad… Y quien sigue enfrentando los mismos problemas que su antecesor, es el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, que no ha podido resolver ni el problema de los ambulantes, la basura y la inseguridad. Sólo se cumplió una tregua en tanto tomaba posesión del cargo, pero todo sigue igual… La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Oaxaca que preside la diputada Laura Estrada, dio entrada al diputado Samuel Gurrión como integrante del organismo una vez que el TEPJF validó la existencia del Grupo Parlamentario del PVEM que es una franquicia filial del PRI, a donde se envían a los políticos que ya no tienen cabida en el tricolor o desde otro partido le sirven a sus intereses.

