La banda presidencial, devaluada

Índice político

Francisco Rodríguez

En la 4T, un zopilote por el águila

¿Censura a la radio y a la televisión?

Cada Jefe del Ejecutivo Federal llega a su ceremonia de toma de posesión con su propia banda presidencial.

A través de un enviado se le hace llegar a quien pronto dejará las jefaturas de Estado y de Gobierno, ya para que sea él —o quien en ese momento presida la sesión solemne del Congreso de la Unión— quien la cruce sobre el pecho del sucesor.

Dirá usted que quizá esta tradición forma parte de un protocolo.

O que el saliente se la quiere llevar a su casa para ornar su egoteca.

Y no faltará quien afirme que no es sino una mera superstición.

Algo hay de “ambas tres” versiones, jejeje.

Aunque, en realidad, el cambio de banda presidencial se lleva a cabo porque la del antecesor ya no está en condiciones mínimamente presentables.

Se va desgastando al paso de los meses, de los escándalos, de los abusos de poder y aún de las corruptelas de quien la portó durante un sexenio.

Para no irnos tan lejos en el tiempo, veamos como ejemplo la que Ernesto Zedillo se llevó a su residencia en New Haven, Connecticut: quedó muy pero muy manchada, luego de que su portador convirtiera los errores, raterías y las deudas de los neobanqueros en deuda pública que toooodos los mexicanos acabaremos de pagar hasta dentro de unos 70 años, si es que antes no sobreviene otro fraude de los millonetas que algún gobierno vuelva a cargar sobre las espaldas de quienes pagamos impuestos.

Brida para equinos, para cernir harina y hasta sin águila

La banda presidencial que Vicente Fox se llevó al rancho que era de su mamá en San Francisco del Rincón, Guanajuato, estaba casi casi nuevecita. Nunca supo ni siquiera cómo usarla. La traía su entonces recién adquirida esposa, Marta Sahagún, a veces como diadema y otras ocasiones hasta como estola en las funciones de gala de la fundación “Atraquemos México” —o algo así se llamaba— con la que prácticamente asaltó y/o chantajeó a todo el empresariado nacional. Hoy es la brida del caballo favorito del expresidente.

Felipe Calderón la dejó toda agujereada. Primero la mordía, cuando se escondía tras ella cada que salía a relucir el tema del fraude electoral por el que llegó a Los Pinos. Luego, el fuego cruzado de la delincuencia organizada contra sus delincuentes desorganizados en la Secretaría de dizque Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna. Hoy se usa como cernidor de harina en la cocina de su muy crecida mansión de casi tooooda una manzana en la colonia Las Águilas del sur de CDMX.

La banda de Enrique Peña Nieto -me refiero al trapo cada vez más deshilachado con la que se fotografiaba de vez en vez, no hablo hoy de la banda de rateros en la que se convirtieron el PRI, sus secretarios de Despacho y la gran mayoría de los gobernadores- se quedó sin águila. Y es que cuando se enteraron de que estaba bordada con hilos de oro, pues también se la llevaron. No dejaron nada. Así que, prácticamente inservible una y con algunos de sus miembros en la cárcel, la otra, cuando EPN huyó de México la dejó en el museo que se mandó a construir en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Y ahora el águila mutó a buitre carroñero

Es una verdadera lástima que de la banda presidencial ya haya huido la majestuosa águila devorando a una serpiente que, finalmente, se le impuso a Andrés Manuel López Obrador hace tres años.

¡Voló! ¡Se fue! Como sucede con un número cada vez mayor de mexicanos, ¡ya no quiso saber nada de “las mañaneras”!

Sobre todo, cuando se percató de que por la derecha se aproximaba peligrosamente un zopilote más que listo para reemplazarla.

Tal vez se dijo a sí misma que más valía volar antes de que el ave carroñera que desde entonces luce AMLO en su pecho, intentara siquiera hacerle pasar un mal rato.

Y sí, hoy en la banda presidencial del actual jefe de Estado luce un zopilote que aletea cada ocasión que AMLO se lanza en contra de su presa del día, ya sean los “fifís”, los adversarios, los neoliberales, los periodistas chayoteros, los traidores a la Patria, los que no están por el cambio, en fin, nunca falta una víctima sobre la que también se lanzan los carroñeros de las redes sociales.

Luego de sobrevolar sobre los dichos de López Obrador, esos buitres en Twitter, Instagram o Facebook gruñen, mugen, cacarean; a veces da la sensación de que los carroñeros se burlan imitando las voces de sus presas. Por momentos el estruendo parece una marea, con subidas y bajadas de volumen. ¡Un festín cada mañana! ¡Cada mensaje por video! ¡Un deleite para aquellos que disfrutan el asqueroso aroma y sabor de la descomposición!

¿Dónde ira a parar esa banda presidencial con zopilote?

Tal vez como su portador: en “La Chingada”.

Poco o nada van a dejar a quien le suceda.

¿No cree usted?

Indicios

Una política que sí está dando muy buenos resultados a la 4T es la de la unión de los gremios aún y cuando en ocasiones tengan intereses encontrados si no es que hasta opuestos. Uno de ellos, el de los concesionarios de las frecuencias de radio y de la televisión que a principios de la semana que está por terminar se unieron para denunciar intentos de censura gubernamental y abierta intromisión en las transmisiones. Y todo ello a partir de que el señor ministro de la Corta de Justicia, Juan Luis Gutiérrez Alcántara, presentara un proyecto que dice “defiende a las audiencias” cuando en realidad pretende negarles el derecho a estar debidamente informadas y pretende censura oficial sobre toda la radio y la TV. Personalmente, hasta el lunes supe que este individuo trabajó para el régimen de don José López Portillo en la Dirección de RTC y en la Productora Nacional de Radio y Televisión. Su función en aquella época era la de censurar a medios. Lo que mal se aprende no se olvida. Esperamos un fallo fallido, claro está. * * * En este espacio le narré hace ya muchas fechas lo que apenas se acaba de atrever a contar el medroso ministro presidente de la Corta, señor Zaldívar. Las presiones de Felipe Calderón para salvar a la prima de su cónyuge, la ahora ooootra vez diputada federal, Margarita Zavala. ¿Cuál es la intencionalidad política del presidente del Poder Judicial de victimizarse en estos momentos. * * * Prudente, medrosa incluso, la posición mexicana oficial ante el conflicto Rusa–Ucrania. Falta determinación para condenar la invasión del ejército de Vladimir Putin al territorio vecino. * * * Por hoy es todo. Gracias por acompañarme con la lectura de este texto. Que sea un grandioso fin de semana y, como siempre, que usted tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

