Día Mundial del Implante Coclear

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Oral B Essence, para una blanca sonrisa

El 25 de febrero se celebra el Día Mundial del Implante Coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a las personas a oír, ya sean sordas o con algún tipo de discapacidad auditiva. Consiste en una cirugía en la que se colocan dispositivos médicos electrónicos para reemplazar las funciones del oído interno dañado; a diferencia de los audífonos que amplifican el sonido, los Implantes Cocleares sustituyen la parte dañada del oído interno (llamada cóclea) para estimular directamente el nervio auditivo emitiendo un estímulo eléctrico equivalente a la señal sonora. En la actualidad, las compañías fabricantes de IC, como las compañías austriacas, le ofrecen a los pacientes con pérdida auditiva la posibilidad de acceder y actualizar a la mejor tecnología de procesadores de audio, sin necesidad de cambiar la parte interna del sistema (el implante). La tecnología de un procesador de audio, que avanzó a pasos agigantados, pasando de un procesador que ocupaba toda una habitación, a ser algo portátil, compacto y muy pequeño. Esta técnica quirúrgica fue creada para que el implante no se mueva a medida que crece la cabeza, además, el oído interno se forma desde el nacimiento. La distancia entre el oído interno y la parte donde se encuentra el receptor crece, pero sólo hasta los tres años, después el cambio es milimétrico y no es necesario ajustarlo o cambiarlo. Hoy en día un implante coclear es compatible a RMN de 3.0 tesla, algo necesario, entendiendo que todos tendremos que realizarnos una resonancia magnética en nuestra vida. A partir del primer año un niño puede tener su implante, lo que beneficiará su vida escolar y profesional. Además de ser aplicable en personas de cualquier edad, incluso adultos mayores de 70, 80 ó 90 años, según su cuadro clínica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sordera es la pérdida total de la capacidad de oír en uno o ambos oídos y se clasifica en función del momento en que ocurre: Congénita: desde el nacimiento, obedece a factores hereditarios y no hereditarios y complicaciones durante el embarazo y el parto. Adquirida (después del nacimiento). Puede ser provocada por enfermedades virales, accidentes, edad avanzada, uso de medicamentos muy fuertes o administrados por mucho tiempo, entre otros.

“Los implantes cocleares son útiles para niños y adultos de todas las edades con pérdida auditiva profunda, ya sea que esta haya aparecido de forma repentina o progresiva. Dichos implantes fomentan el desarrollo, mejoran las habilidades de comunicación y contribuyen a que los usuarios se integren a la sociedad, a la vida escolar y académica con el fin de que vivan una vida plena con sus cinco sentidos”, afirma la doctora. Jimena Atuan. Médico Especialista en Audiología de MED-EL

*****

Desde el blanqueamiento hasta el cuidado de las encías, Oral B ofrece fórmulas exclusivas para ayudar a mantener los dientes fuertes, brillantes y saludables. Todos los días las personas realizan rutinas y toman medidas para cuidar de su aspecto físico. Muchos creen que cuidar de sus dientes no es necesario, cuando la higiene bucal es la base para unos dientes más naturales y sanOral-B Natural Essence está diseñada por expertos. Además, contienen ingredientes inspirados en la naturaleza como carbón, coco y bicarbonato de sodio para todos los que quieren una gran sonrisa. Alguno de sus beneficios son: eliminación y prevención de manchas, limpieza profunda y además purifican e iluminan los dientes Oral-B Natural Essence con Carbón: Una fórmula con carbón natural que ayuda a eliminarlas manchas superficiales. Oral-B Natural Essence Carbón con Aceite de Coco: Ilumina y limpia profundamente los dientes. Oral-B Natural Essence con Bicarbonato de Sodio y Carbón: Ayuda a blanquear los dientes (eliminando las manchas superficiales) y aporta una sensación de frescura. Fórmula con carbón de bambú para quienes buscan un blanco radiante. Siendo la marca más usada por odontólogos, este lanzamiento demuestra que Oral-B busca mejorarla higiene bucal de todos a través de la innovación contribuyendo a mantener tus dientes saludables.

elros05.2000@gmail.com