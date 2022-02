Sin política exterior

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

La otrora influyente política internacional mexicana ha desaparecido del concierto mundial. Tres años bastaron para diluir la presencia y postura del país en los temas globales que afectan a nuestra nación y hemos comprado boletos que solo afectan las relaciones con otras naciones.

España es claro ejemplo de ello, desde la absurda exigencia de que ofrezcan perdón por la Conquista de hace cinco siglos o ver a los inversionistas hispanos como nuevos depredadores que vienen a saquear al país, sin importar que sean nuestros segundos socios comerciales más grandes, después de los Estados Unidos.

La Iglesia no cayó en la provocación y el papa Francisco prefirió reconocer un tibio mea culpa por los abusos cometidos durante la colonización. Creo que sería más reconfortante para los mexicanos que reconociera los abusos sexuales que cometen hoy en día los sacerdotes con los niños en pleno siglo XXI.

La Unión Americana dejó la pasividad con que entró la administración de la Casa Blanca y cada día endurece más sus críticas hacia México por la terquedad de no dar el salto a las energías limpias y oponerse a las inversiones norteamericanas en ese campo. Si bien es cierto que las autoridades mexicanas han obedecido sumisamente el papel de contenedor de los migrantes, incluso con excesos, el gobierno demócrata exige al nuestro que cumpla con las cláusulas del T-MEC, muchas de las cuales son contrarias al proyecto político de la 4T. Y mientras AMLO insiste en que los americanos dejen de financiar organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción, los gringos acaban de darle un coscorrón a la burocracia morenista con el reclamo sobre la muerte de periodistas en este régimen, a lo que llaman, sin tacto diplomático, actitud injerencista de los EUA.

La terquedad de exigir al gobierno austriaco la devolución del Penacho de Moctezuma queda en lo folclórico. Grave es la innecesaria enemistad con Panamá, al querer enviar a un impresentable embajador y calificar de inquisidora a la canciller panameña por negarle el beneplácito a su candidato. No tardó la respuesta del propio presidente del país centroamericano y la condena a nuestro mandatario por sus desafortunadas declaraciones. Hasta la fecha no hay representantes en aquella nación. A regañadientes la Madre Patria aceptó al ex gobernador sinaloense Quirino Ordaz.

Desdeñado el servicio exterior de carrera, México ahora es representado por puro simpatizante de la 4T, sin experiencia diplomática, pero con 90 por ciento de lealtad al tlatoani.

A pesar de su formación académica en el Colmex, nuestro canciller no ha podido frenar las veleidades del primer mandatario y tiene que apagar fuegos, no necesariamente de forma exitosa. La última es en el conflicto Rusia-Ucrania, donde con tibieza se condenó la invasión de la potencia del este en contra de la ex república federada y el asedio a la capital Kiev.

La 4T pretende ser un gobierno de izquierda y por lo tanto es simpatizante de los países que tienen ese tipo de régimen, como Rusia, por lo que no pueden condenar abiertamente la agresión a los ucranianos, con los que también debieran ser solidarios. Eso y la amenaza rusa por las declaraciones gubernamentales y su timorata condena hicieron recular al gobierno y pasó sin pena ni gloria la posición de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además de que no tenemos ya ninguna autoridad moral en el concierto internacional. No supieron ni invocar la doctrina Estrada y mucho menos tuvieron argumentos como los que mostró en su momento el nobel Alfonso García Robles. Mal el gobierno y peor el suspirante a la presidencia en 2024.