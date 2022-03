El diálogo que no debe escalar

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La relación diplomática con nuestros vecinos del norte y principales socios comerciales y de intereses está intacta, gracias a los buenos oficios del canciller Marcelo Ebrard, porque las declaraciones de AMLO, pues no han sido precisamente diplomáticas.

El presidente AMLO sostiene que las opiniones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sobre los asesinatos de periodistas en México le contesta “que se informe y que no actúe de manera injerencista”, ya que los homicidios de comunicadores “no son crímenes de Estado” y de inmediato la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que la preocupación que externó el secretario de Estado se basa “en los hechos” y que han visto desde su país las amenazas que enfrenta el periodismo en México.

AMLO le dice a Blinken que es injerencia a lo que la Casa Blanca lo niega, pero generó un intercambio de mensajes entre los gobiernos de ambos países, en momentos que la verdadera tensión está del otro lado del mundo, con la crisis entre Ucrania y Rusia.

Sin embargo, especialistas en el tema como ex embajadores en ambas naciones e internacionalistas consideraron que las opiniones de Blinken no pueden ser tomadas como un acto injerencista ni afectar las relaciones diplomáticas. No vale la pena que el tema escale, dicen los señores que sí saben de diplomacia.

AMLO insiste en escalar el tema, pero a los Estados Unidos simplemente no le interesa, como le puede interesar el asunto de la reforma eléctrica, en donde seguramente habrá mucho de qué hablar en el futuro.

Hoy, la atención se encuentra en la dolorosa guerra que se ha iniciado y que tiene en jaque al mundo. Por lo pronto, la Embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, entregó a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, una carta en la que piden al país acciones contra Rusia y apoyo con armamento y municiones.

Varios países de Europa y Estados Unidos y Canadá han retirado de anaqueles de venta en los comercios productos rusos, principalmente el vodka, como respuesta y protesta tras la ofensiva que lanzó el presidente Vladimir Putin.

En Oaxaca aún no hay

candidato legal a la Gubernatura por Morena

El partido Morena no ha podido definir sus candidatos para los procesos de elección a los gobiernos de seis estados, porque precandidatos y simpatizantes han interpuesto recursos legales, ante un proceso totalmente desaseado y que no convenció a nadie.

En el caso de Oaxaca, será la Sala Superior de la autoridad federal electoral quien resuelva si el proceso se repone en virtud del desaseo que desde el inicio en el proceso se dio. La sala superior deberá contestar antes de abril.

Alberto Esteva Salinas, precandidato en dicho proceso, hizo públicas dos encuestas de entrevistas cara a cara efectuadas a más de 4 mil personas realizadas a finales de noviembre del 2021. Morena no hizo encuestas cara-cara, efectuó una absurda telefónica, en un estado en donde cuando menos el 50% de la población no tiene servicio. Aún ahí, Esteva Salinas debió ser considerado para la medición, sin embargo eliminaron a 14 de los 18 inscritos.

Por este tipo de acciones y decisiones se han dado impugnaciones presentadas recientemente que podrían cambiar los escenarios previstos por la dirigencia Nacional de Morena, en momentos que no se ve que inconformes cedan en señalamientos de proceso desaseado.

Le han dado entrada al recurso de revisión presentado ante el Instituto Nacional de Transparencia, en donde se exige la entrega de las encuestas aplicadas en el estado de Oaxaca para elegir candidatos y tendrá el partido Morena como plazo el 2 de marzo para contestar. Estimado lector, le anticipo que no exhibirán las encuestas, porque simplemente no las realizaron y una respuesta, que resultó infantil, fue que no las encontraban, que no es una respuesta jurídica aceptable y mucho menos creíble.

De igual forma la senadora Susana Harp ha presentado recursos legales ante las autoridades electorales estatales y federales y del propio partido, para exigir la revisión del procedimiento de elección. La senadora Harp se ha centrado en pedir a Morena se aplique la paridad de género pero tampoco ha recibido contestación. Morena no ha podido convencer en sus procesos para definir sus candidatos a las elecciones de las seis gubernaturas del próximo 5 de junio.

La senadora Susana Harp y el ex alcalde de Álvaro Obregón, Alberto Esteva Salinas, principales impulsores de un proceso transparente, han presentado diversos recursos legales en donde las autoridades han respondido que el proceso sea repuesto, incluso con los 18 aspirantes inscritos, fallo que no han cumplido.

El líder de Morena, Mario Delgado, ha sostenido que la forma de encuestas es la más cercana a la gente. Podría tener razón cuando las encuestas se llevan a cabo con toda transparencia y a la vista de todos pero en el caso de Oaxaca, no fue así.

Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

mares21@gmail.com