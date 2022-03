En la guerra, 11 bajas civiles causan alarma, con “abrazos y no balazos” son ejecutados 17

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Al menos 11 civiles habrían muerto durante los bombardeos rusos sobre barrios residenciales de Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, cercana a la frontera rusa, anunció el gobernador regional este lunes, que teme que haya más muertos.

“El enemigo ruso bombardea barrios residenciales”, denunció el gobernador regional Oleg Sinegubov en las redes sociales.

Así dice un despacho de la agencia internacional de noticias AFP acerca de la invasión de Rusia en Ucrania, un conflicto que genera inquietud en todo el mundo. Para muchos, este conflicto es la antesala de la Tercera Guerra Mundial y casi la antesala del exterminio de la humanidad, en caso de que se llegue al extremo de utilizar armas nucleares.

Por contraste, en un poblado apenas conocido internacionalmente, en Michoacán, el pasado domingo un grupo de delincuentes se presentó en un velorio y seleccionó a 17 personas, a las que llevó al exterior, en donde las ejecutó -para hacer el parangón con el estado de guerra se dice que las “fusiló”- en lo que se convierte en una de las peores masacres en la historia de México.

En el ámbito mundial, el invasor de Ucrania, Rusia, se ha convertido en un paria y ha quedado marginado del resto del mundo. Las grandes potencias occidentales, encabezadas como siempre por los Estados Unidos, han impuesto una serie de castigos que básicamente se centran en aspectos económicos, para limitar los recursos de que dispone el gobierno del universalmente repudiado Vladimir Putin, pero tal vez ninguna sanción resulta más grave para la imagen del dictatorial gobierno ruso que las impuestas por organismos deportivos internacionales.

En particular, en su historia reciente, el pueblo ruso tiene episodios sobresalientes en donde resiste las peores tragedias, pero tal vez nada puede alcanzar mayor impacto negativo que ser marginado de grandes competencias deportivas que acaparan la atención general, como el caso del campeonato mundial de futbol que se jugará a finales del presente año en Qatar, una nación relativamente cercana al enorme territorio de Rusia, o todavía peor, quedar fuera de competencias casi cotidianas como son los múltiples torneos que se juegan todos los años en el continente europeo.

Por contraste, en México, donde no tenemos un conflicto internacional ni una guerra declarada -el combate contra la delincuencia, dice la llamada Cuarta Transformación, fue un error de los anteriores gobiernos neoliberales y conservadores- la masacre en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, no pasa de ser parte del anecdotario de un gobierno que se niega a usar la fuerza contra los delincuentes, pues prefiere la política de “abrazos y no balazos”.

Las justificadas represalias contra las organizaciones delincuenciales resultan limitadas porque “oficialmente”, la referida masacre no ocurrió.

Resulta que oficialmente no se puede actuar porque no se han encontrado los cuerpos de las presuntas víctimas del fusilamiento masivo. Los responsables del asesinato masivo o sus cómplices se encargaron de “desaparecer” los cadáveres de los ejecutados y hasta lavaron la calle donde se efectuó la ejecución. Apenas quedaron centenares de cartuchos utilizados en la ejecución.

No hay delito porque no se encuentran los cadáveres

Por ejemplo, Jorge Luis Anguiano Partida, alcalde de Marcos Castellanos, Michoacán, aseguró que no se han reportado personas desaparecidas tras el ataque armado de un grupo durante un velorio en Michoacán.

En entrevista con Milenio Televisión, el alcalde comentó que se trata de una localidad tranquila por lo que se desconocen las razones del enfrentamiento. Destacó que las autoridades federales se encuentran en la zona para realizar las investigaciones, por lo que espera que pronto “la gente pueda hacer su vida en el municipio Marcos Castellanos, pero reconoció que un comando sometió y ejecutó a un grupo de personas durante un velorio y aceptó que los policías municipales tuvieron que replegarse porque no cuentan con “capacidad de fuego”.

Explicó que tras recibir el reporte, los elementos locales acudieron a la zona, pero al darse cuenta del gran número de presuntos delincuentes desplegados, aplicaron el protocolo y se replegaron.

“Al ver la cantidad de elementos desplazados, de estos presuntos delincuentes, y de acuerdo con los protocolos, tuvimos que replegarnos; nosotros no tenemos capacidad de fuego para poder atacar este tipo de situaciones”, detalló.

Al no contar con los elementos para poder hacer frente al grupo armado, los policías municipales dieron aviso “a sus superiores” en la Policía de Michoacán. “Posterior a eso se escucha la refriega, la balacera y pues lo demás ya está por ahí en video, que ustedes ya lo habrán visto, y pues es lo que hay en este momento”, agregó.

En efecto, un video que circula en las redes sociales muestra el instante en el que un grupo armado somete a varias personas, las coloca frente a la fachada de una casa y sin mediar palabra las ejecuta.

Por su parte, el fiscal del estado Adrián López Solís detalló que se investiga a los policías de la comunidad, por la dilación en el reporte de los hechos.

El funcionario local detalló que presuntamente la agresión se debió a un ajuste de cuentas entre dos integrantes de grupos delictivos, quienes tenían rencillas por la desaparición de familiares mutuos.

López Solís agregó que los atacantes tuvieron tiempo suficiente para limpiar la escena del crimen, en la que sólo quedaron envases de productos de limpieza, una bolsa con “masa encefálica” y más de cien casquillos.

Eso fue lo que comentaron las autoridades locales, pero resulta notable que el Presidente de la República tampoco tenga mayores elementos.

De acuerdo con una nota del diario El Financiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no han sido localizados los cuerpos de las 17 personas que presuntamente habrían sido asesinadas durante un velorio en San José de Gracia, Michoacán.

Interrogado acerca de este grave asunto, él repitió lo informado por la Fiscalía de Michoacán en el sentido de que sólo encontró en el lugar “partes de seres humanos, casquillos”, pero no los restos de las posibles víctimas.

“Hay que esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos”, afirmó el primer mandatario, quien sólo agregó que “deseaba con toda su alma” que la información que se ha difundo sea incorrecta y señaló que le llama la atención los medios de comunicación confirmaran el fusilamiento de 17 personas, sin que la fiscalía del estado haya confirmado la información.

Pemex todavía pierde, pero ya menos

A menos de un mes del 84 aniversario de la expropiación petrolera, mientras el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se esfuerza por recuperar el control de la explotación y aprovechamiento de los recursos energéticos -básicamente hidrocarburos y electricidad- se conoció una información esperanzadora, pero que no llena plenamente las expectativas.

Lo peor del caso es que la invasión de Rusia a Ucrania ha generado inestabilidad en el mercado internacional del petróleo, que genera de inmediato un aumento de precios de los combustibles, pero todavía no se conoce cuál será su efecto, pues si bien se recibirán más divisas por las exportaciones, también se tendrá que pagar más por las exportaciones, en particular de gasolinas, pues todavía no se alcanza la autosuficiencia.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que redujo sus pérdidas en más de la mitad en 2021, para quedar en 10,900 millones de dólares, pero sin resolver sus finanzas estructurales pese al apoyo multimillonario del gobierno y el alto precio del crudo.

“En 2021, el pago de derechos aún presionó el resultado neto. Con la disminución de la tasa de derecho de la utilidad compartida que aplica a partir de 2022, se espera que el impacto de los derechos disminuya”, justificó su director general, el antropólogo Octavio Romero.

Las pérdidas son 55.9 por ciento menos que la cifra negativa de 24,735 millones de dólares de 2020, cuando Pemex afrontó la “peor crisis de su historia” por la “combinación inédita” de “profunda caída” en la demanda y el bajo precio del crudo.

riparcangel@hotmail.com