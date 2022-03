Votar o no votar en la consulta

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Si ya sabemos el resultado, ¿valdrá la pena?

El espejito de Blancanieves, muy caro

Los motivos para acudir y no acudir

No es igual perder por un gol que por goliza

Fonatur

Microsoft

La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito

Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense

Vaya que he encontrado divisionismo e ignorancia en torno al proceso de la consulta popular para la Revocación de Mandato.

La mayoría de las personas, no tienen idea de cuándo se realizará, ni de la forma como debe votar.

Pero hay dos corrientes: Una que está en favor de ir a la consulta y otra que se niega sistemáticamente a acudir, debido a que las «cartas están marcadas» en favor de ratificar a Andrés Manuel López Obrador como Presidente.

Por ello, es importante hacer varias precisiones:

1.- Esta encuesta, porque no debe llamarse consulta sobre la revocación de mandato, no es vinculatoria. Esto significa que, si la mayoría de los que van a votar dicen que AMLO se vaya, no está obligado a irse y tendrá infinidad de pretextos para quedarse (desde la descalificación de la encuesta, hasta acusaciones de fraude). Sólo estaría obligado el próximo Presidente, quien sea electo de 2024 a 2030. Por ello, esta encuesta no tiene ninguna validez, más que fortalecer el ego del líder del Ejecutivo.

2.- Otro aspecto es el origen de esta consulta. La ley establece que si el 3% de los mexicanos desean que haya una consulta para la Revocación de Mandato, deben juntar sus firmas, el 3%, y acudir al INE para exigir ese ejercicio democrático. En este evento, sólo fueron los del partido del presidente, Morena, los que se afanaron en cumplir la orden de AMLO para lograr la realización de la encuesta. Los que están en contra de López Obrador, simplemente no les interesó pedir su remoción.

3.- El espejito de Blancanieves es para que la mayoría de los que vayan a votar le digan que AMLO es el más bonito y con ello, llegar fortalecido a las preliminares del año próximo, con los ojos puestos en la sucesión de 2024 y dejar a quien considere el más leal a su persona. Este espejito con manzana envenenada, costará la friolera de mil quinientos millones de pesos, como si el país estuviera en condiciones de despilfarrar dinero.

4.- Otro factor clave es que si van a ganar los chairos apoyadores de López Obrador, entonces para qué ir a hacer el caldo gordo.

A estos, diría que sería bueno ir a votar para que los opositores vean de qué tamaño es su frente. No es lo mismo perder por un gol, que por goliza. Si gana AMLO por goliza, entonces su fortaleza para las elecciones de 2024, será inalcanzable.

Además, no hay un sólo opositor que saque la cabeza, mientras que ya abrieron sus cartas Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Del PRI, PAN y PRD, así como MC, ni sus luces. Hacen política de dinosaurios.

López Obrador manipula con neuromarketing hasta los opositores. Tienen una herramienta para mostrar músculo y dejan pasar la oportunidad.

PODEROSOS CABALLEROS

FONATUR: El titular de Fonatur, Javier May, encargado del Tren Maya, no avanza como lo estima el presidente López Obrador. Los informes entre el gobierno federal y el sector empresarial en torno al nuevo trazo del Tren Maya en la zona de Playa del Carmen deberían avanzar para que se inicien las obras en marzo próximo. Sin embargo, se ve lejano. Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la Riviera Maya, aseguró que el hecho de que las autoridades comiencen a tapar los espacios y a desbloquear el paso es garantía de que la ruta del Tren sobre la carretera 307, es historia. Pero, los empresarios de la región no tienen ni la menor idea del trazado del tren.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MICROSOFT: El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, confirmó la apertura de un centro de datos de Microsoft, el cual representa una importante inversión. Este proyecto abarcaría el equivalente a tres canchas de futbol profesional y un ancho de banda que permitirá procesar información en Petabytes. La finalidad es que este sea la central de la nube de Office, Azure, Dynamics y Power Plataform. Con mil millones de pesos, Microsoft dará empleo a cientos de personas en el municipio de Colón. Kuri también abrió las puertas a Mars Petcare y acordó con el presidente de Samsung, Sang Jik Lee, incrementar al doble la producción que tienen en el estado.

