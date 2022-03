Arena CDMX celebra 10 años con 16 millones de espectadores

Entrevista con su directora Angélica Oropeza

El recinto se consolida como el centro de espectáculos plurifuncional con mayor tecnología a nivel mundial

Próximamente se presentarán Plácido Domingo, Pepe Aguilar, Ska-P, Raúl Alejandro, GranDiosas, Paquita la del Barrio con Lupita D’Alessio, Boy Band Experience, Roberto Carlos, Yuri, entre muchos artistas más

Arturo Arellano

Este 2022 la Arena Ciudad de México festeja sus primeros 10 años desde su inauguración aquel 25 de febrero del 2012 con el espectacular concierto de Luis Miguel. Hoy, con una construcción de 257 mil 981 m2 y reuniendo a más de 16 millones de espectadores, el recinto se consolida como el centro de espectáculos plurifuncional con mayor tecnología a nivel mundial.

Angélica Oropeza, directora de la Arena CDMX concedió una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, en la que nos contó “después de 17 meses de pandemia empieza la cuesta hacia arriba y a la vez bastante pronunciada, pero a la vez contentos, porque ya están abiertas las puertas y los artistas listos, nos emociona mucho la cartelera. Sin duda, el reto más grande en 10 años ha sido la pandemia, 17 meses sin encender las luces, el golpe económico fue fuerte, pero el anímico también, no se sabía qué iba a pasar, estábamos muy asustados, de saber cuándo se iba a reactivar”.

No obstante, afirma que no fueron ajenos a la situación “nos apegamos a las restricciones, fuimos sede de vacunación para poder agilizar este asunto, no sabíamos cómo colaborar, pero queríamos poner nuestro granito de arena. Ahora que las autoridades nos permiten abrir, y tener show para nosotros es mágico. Contamos con las medidas sanitarias que piden las autoridades federales y de la Ciudad de México, incluso, tenemos el aire acondicionado que cambia el total del aire de la arena seis veces en una hora, lo extrae y lo lanza al sexto nivel donde no daña a nadie”.

En este contexto, refiere que “la experiencia puede ser que la vida es corta, hay que vivir disfrutar, cuidarnos entre todos, sobre todo también no solo en materia de salud sino mental. Hay que luchar para recuperarnos en todos los sentidos, nosotros en materia económica retrocedimos 5 años, pero en ánimos estamos arrancando para salir adelante”.

De modo que, los artistas también están emocionados “tenemos una cartelera repleta, lo que nos tiene muy contentos. El pasado 25 de febrero, celebramos el día de nuestro aniversario con 90s Pop Tour y después tendremos a Plácido Domingo, Pepe Aguilar, Ska-P, Raúl Alejandro, GranDiosas, Paquita la del Barrio con Lupita D’alessio, Roberto Carlos, Yuri, entre muchos artistas más”.

Describe que, desde que fue pensada la Arena CDMX fue para ser un recinto “plurifuncional, lo mismo que sirva para Monster Jam con camiones sobre la arena o al mismo tiempo una pelea de box, lucha libre, tenis, o bien un concierto 360 o 280 grados, con el escenario de lado. La Arena CDMX es pensada para todo tipo de eventos, para poder cambiar el escenario según las necesidades. Escuchamos a la gente para que nos digan qué quieren ver, qué artistas. Alguna vez manejamos zona de papás, no tenías que comprar boleto para ti, solo para tus hijos y los esperabas adentro si pagabas un costo de 100 pesos, tenemos estacionamiento gratuito, son cosas que nos sugieren y tomamos en cuenta. Pusimos un bar, comida y vamos sumando según la gente lo vaya pidiendo”.

Afirma que, sin duda la pandemia marca un antes y un después “hablo por mis compañeros al decir que el después de la pandemia cuando volvimos a encender las luces, cuando abrimos las puertas y pasó la gente por los torniquetes, fue un momento que jamás olvidaremos, es un antes y un después en la historia del recinto. Me sigo acordando y se me eriza la piel, fue con el evento de Lucha Libre Triplemanía con aforo reducido del 30%, pero con eso éramos felices, ahora seguiremos trabajando para convertirnos en el recinto número uno en ventas de boletos, con mejor calidad y presentación de eventos”.

La también Licenciada en Administración Financiera, egresada de la Universidad Tecnológica de México, concluyó invitando a la gente a estar al pendiente de sus próximos eventos y acudir cumpliendo siempre las normas sanitarias.

Se han presentado en estos 10 años en el Coloso de Azcapotzalco artistas como: Luis Miguel, Carlos Santana, Pitbull, Ricardo Arjona, Maroon 5, James, Linkin Park, Kean, Scorpions, Smashing Pumpkins, Def Leppard, Bryan Adams, Armin Van Buuren, Jamiroquai, Chicago, Garbage, DJ Tiesto, Dash Berlin, Andrea Bocelli, Aerosmith, Sarah Brightman, Incubus, Juan Luis Guerra, Michael Bublé, Big Time Rush, Bruno Mars, Miley Cyrus, así como Nuclear Cowboys, , Ringling Bros, NBA, Monster Jam, función de box: Juan Manuel Marquez VS Sergey, Disney On Ice, Triplemanía, WWE, Disney Live, UFC, Chicago, Legend Of Zelda: Symphony of the goddesses, Mago de Oz, Ramón Ayala, Disney On Ice “Frozen”, The Final Tour Mötley entre muchos otros.

En 2012, obtuvo el Premio Ibeoroamericano CIDI por Obra Emblemática de su Construcción en la categoría de Entretenimiento.

“Hay que luchar para recuperarnos en todos los sentidos, nosotros en materia económica retrocedimos 5 años, pero en ánimos estamos arrancando para salir adelante” Angélica Oropeza

Directora de la Arena CDMX.