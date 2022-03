Eliminan ETC y dan paso a un “mero programa de entrega de recursos”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En cuanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) ratificó la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), la diputada Gabriela Salido criticó la decisión y dijo que es un grave error que atenta contra el bienestar de las familias que encontraban en dicho programa un lugar seguro para la atención escolar y nutricional de sus hijos.

Como la diputada, otros sectores se sumaron a la protesta porque, dijeron, no existe ninguna justificación para eliminar las escuelas de tiempo completo. Insistió la legisladora Salido que no existe justificación para desaparecer las ETC y que los beneficios que estas ofrecían a los niños y niñas no pueden ser dejadas de lado para convertirlo en un mero programa de entrega de recursos de manera directa a los planteles que sería recibido a través de un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP)”.

“Esto, añadió, es sin duda la línea de este gobierno desde su inicio, que encuentra en la entrega de apoyos un instrumento de control electoral, mismo caso que sucedió con las Estancias Infantiles, que de un plumazo desaparecieron, sin pensar en los que realmente son afectados aquellos que no tienen voz y por supuesto no tiene edad para votar: los pequeños y pequeñas de este país”. Tan sólo en la Ciudad de México existen mil 662 escuelas bajo este esquema. Estas cifras, documentan el daño que representa para las familias esta decisión tomada de forma unilateral, que hoy alcanza al magisterio, cuyos maestros verán mermados sus ingresos ante la reducción de las horas de trabajo.

Sin embargo, la diputada dijo en tono optimista que “estamos a tiempo de evitar un golpe más para las personas que día con día ven mermados los apoyos que recibían del gobierno, mismo que hoy solo ve en ellas un voto que debe ser captado, sin importan el costo social que este tiene”.

Invasión violenta en Tláhuac

Los diputados Ricardo Rubio y Federico Döring informaron que solicitarán una mesa de trabajo entre el secretario Martí Batres, la alcaldesa Berenice Calderón y habitantes de los pueblos de Tláhuac, con la finalidad de inhibir las invasiones violentas de tierras recientemente.

Y añadieron: “La única ley que debe imperar es la de las instituciones y dependencias legitimas y no la de los gandallas, no vamos a permanecer inmunes (sic) ante una situación tan grave como la de las invasiones”.

Junto al diputado local Federico Döring, el panista Rubio indicó que luchará por la defensa de la propiedad privada, para dar certeza a un estado democrático y de derecho.

Recordó que en Tláhuac ya hay muchos episodios violentos de levantamientos sociales que no deben ser una herencia. “Vamos a caminar por los pueblos de Tláhuac; nos llama la atención lo que sucede en el pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, donde hay grupos instalados que se niegan a respetar las tierras ejidales”.

Rubio y Döring destacaron que el llamado es, también, para que la Guardia Nacional intervenga y vigile las tierras de Tláhuac.

“La alcaldía deberá hacer su parte y dar un reporte al Congreso local sobre la información que se tenga para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana haga lo propio…”. Aclararon que no se trata de criminalizar la vivienda digna, pero las formas de invadir y apropiarse de terrenos para luego vender departamentos de manera clandestina, no es lo correcto. “El INVI debe dar su versión porque son ellos los que dan préstamos a organizaciones y no investigan antecedentes”.

Lamentan protocolo en Palacio

En cuanto sonó la alarma sísmica la mañana de ayer, por un sismo, la conferencia matutina en Palacio Nacional debió suspenderse; el presidente Andrés Manuel López Obrador abandonó de inmediato el salón Tesorería, en tanto que los reporteros y camarógrafos que cubren la “fuente” fueron conminados a permanecer en sus lugares.

El presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Héctor Barrera Marmolejo, comentó al respecto:

“Lamento los protocolos establecidos por el vocero de López Obrador durante el sismo de ayer. Les pidieron a los periodistas sentarse, lo cual, dijo, es una forma muy clara del desprecio a la prensa desde el gobierno de la 4T”. El panista exigió a Jesús Ramírez explicar bajo que reglamento o concepto legal se basa el que en caso de emergencia sea el presidente de la República el primero en irse y dejar a terceros solos. “Los funcionarios de Morena deben someterse a cursos de Protección Civil, no todo en la vida es López Obrador, todos somos seres humanos y merecemos la misma atención del Gobierno ante fenómenos naturales”.

Como siempre, ni López Obrador tuvo la decencia de invitar a los reporteros, camarógrafos y fotógrafos a desalojar el Salón Tesorería, agregó.

Por su parte, el diputado Raúl Torres Guerrero dijo que en Estados Unidos los protocolos de seguridad y protección civil en la Casa Blanca priorizan siempre a las mujeres, adultos mayores y población civil, al tiempo de cuidar al presidente en turno.

