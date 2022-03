¿Enfriamiento o ruptura México-EU?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”.

Este fue el mensaje enviado en un twitt por Antony Blinken, secretario de Estado de EU que motivó la furia del presidente Andrés Manuel López Obrador quien de entrada lo calificó de desinformado… o quizá de actuar de mala fe, al lado de los conservadores que lo atacan todos los días en México.

Por ello, dijo: “Pedirle de favor que se informe y que no actúe de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente y soberano”.

A nada de eso se refirió Blinken en su twitt, pero AMLO, ya caliente, continuó:

“Yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto… es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas… en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado.

“Y si el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado”:

Luego dijo haberle dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para enviarle a Blinken un reporte de todos los periodistas asesinados y el estado de sus investigaciones porque en México, “ya no somos iguales” y no hay impunidad.

Metido en el tema, AMLO continuó:

“… en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre, de que son candil de la calle y oscuridad de la casa, no de ahora, pues estamos recordando hoy lo del intervencionismo del embajador de Estados Unidos en un asunto que nos duele profundamente.

“Y también esto demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que, ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo; por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González, que me responda eso. Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano”.

Así las cosas desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Posteriormente, n su conferencia diaria, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio una respuesta a AMLO.

“Hemos visto, en los hechos, las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en nombre de Estados Unidos, sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno”.

Es decir, lo dicho por Blinken no fue una ocurrencia suya, sino que es lo que piensa Joe Biden y el gobierno de EU.

Por el lado mexicano, Marcelo Ebrard indicó que diría Blinken que a los periodistas asesinados quizá los mataron con armas ingresadas ilegalmente a México.

¿Querrá con eso decir Ebrard que EU es corresponsable de los asesinatos de periodistas en México?

Hasta ahí las cosas.

Hablaremos con Ebrard: Monreal

Preocupado no sólo por esta circunstancia, sino por el avance de la grave situación en Ucrania y los mexicanos que viven allá, Ricardo Monreal adelantó que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado buscarán conversar con Marcelo Ebrard.

Este encuentro, dijo el zacatecano, es una de las prioridades porque cada vez se deteriora más la situación en Ucrania como lo de la introducción ilegal de armas a México, junto con los temas relacionados con la migración y de cómo afecta todo esto a los acuerdos comerciales.

Están en juego, señaló, los principios sobre la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial, la independencia política de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de los países; “estos son tres principios inalterables de la ONU”.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa