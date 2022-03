“Aladdín” celebra sus primeras 100 exitosas representaciones

En un marco de música, magia y amor

Los padrinos del mejor musical de la cartelera teatral fueron Alejandra Barros, Zuria Vega y el patinador artístico Donovan Carrillo

La versión mexicana del musical Aladdín cumplió sus 100 representaciones en el Teatro Telcel, hasta donde ha llevado una historia mágica, llena de aventuras, música y mucho amor, misma que el público ha podido disfrutar en compañía de Jazmín, El Genio, Abu y por supuesto del joven Aladdín.

Para esta celebración se contó con la presencia de los padrinos de honor Alejandra Barros, Zuria Vega y Donovan Carrillo, quienes se encargaron de la develación de placa, una vez que concluyó la emotiva presentación.

Inicialmente, el productor de la puesta en escena Morris Gilbert declaró “estamos muy felices de celebrar nuestras primeras 100 representaciones, en realidad son 108 las que celebramos el día de hoy con esta maravillosa compañía, pero necesitábamos tener grandes padrinos para una obra como ‘Aladdín’ para celebrar, así que nos permitimos esperar un poco. Y hoy nos sentimos muy afortunados de que aceptaran la invitación, no necesitamos presentarlos demasiado porque su trayectoria habla por ellos, son amigos así que empezaremos con las damas Alejandra Barros y Zuria Vega”.

La también productora Julieta González se encargó de presentar al patinador artístico Donovan Carrillo, quien se dijo muy emocionado y ofreció unas palabras a los responsables de esta mágica puesta “quiero felicitar a los actores y productores, me hicieron recordar momentos mágicos con mi familia, esta obra está basada en una de mis películas favoritas, y verlos hacerlo a ustedes de una manera tan hermosa y mágica de verdad fue maravilloso, muchas gracias”, comentó.

Mientras que Alejandra Barros añadió “sin duda es una obra espectacular, que llega en un momento donde necesitamos sueños, esperanza, deseos. Yo les pido que aprovechen todos cada que vengan a ver a Aladdín y pidan tres deseos, seguro que se les van a cumplir”.

Finalmente, Zuria Vega dijo que es muy importante apoyar al teatro en esta etapa donde se ha superado el periodo más crítico de la contingencia sanitaria “no hay que dejar perder la magia de las artes. Muchas felicidades me llenaron de magia, recuerdos, lloré, me reí, no se pierdan ‘Aladdín’, queremos volver a ver los teatros llenos otra vez, sigan viviendo, vengan a ver esta maravillosa obra”.

Acto seguido y tras frotar la lámpara maravillosa, apareció en el escenario la placa conmemorativa, y en este marco Julieta González agradeció a los fanáticos por seguir yendo al teatro y hacer posible la consumación de estas 100 representaciones “Muchas gracias a todos, son nuestras primeras 100 representaciones, seguro vamos a tener muchas más disfruten su noche”.

Aladdín se presenta en el Teatro Telcel los Miércoles y jueves a las 20:00 horas, viernes 20:30 horas; sábado 16:30 y 20:30 horas; domingo 13:00 y 18:00 horas. Con una duración aproximada de 2 horas 20 minutos. Mientras que los boletos van desde los $890 pesos y hasta los $3,500 en Ticketmaster.

