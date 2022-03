Alan Navarro lleva su “Dream Tour” al Teatro Metropólitan

Debutando como solista

Joel Deleón, ex integrante de CNCO fue su invitado especial

Isabel Violeta

Alan Omar Leyva Navarro, cantante mexicano y ex miembro de la banda mexicana CD9, debuta como solista con su canción “The Bleachers”, que es parte de su primer EP “Meet Me On The Bleachers” donde también incluye canciones como “Peligro”, “Me encontré a tu Mamá”, “The Bleachers”, “Por Ti” y más, con este EP grabado el Los Ángeles inicia también su primer Tour llamado ‘Dream’ iniciando en el Teatro Metropólitan, mismo lugar donde años atrás se llevó acabo el primer concierto de CD9.

En punto de las 20:30 Alan salió al escenario del recinto acompañado de bailarines, luces, fuegos artificiales y pantallas que ambientaban su ‘Sueño’, inmediatamente sus fanáticas empezaron a corear sus canciones a todo pulmón, con carteles donde expresaban su apoyo y pedían las saludara.

Tras un par de canciones el joven cantante de aprovechó para saludar a sus fans y expresarles su enorme emoción por este paso importante en su carrera “esto parece un sueño y es un momento muy importante para mi, gracias al amor de todos ustedes estoy hoy parado aquí, justo donde empezó una historia hace un tiempo”, hubo un momento en el que sentí que me ahogaba y ustedes me ayudaron a flotar, los amo”.

Después sorprendió al recinto con su invitado especial Joel Deleón ex integrante de CNCO quien también está iniciando su carrera como solista e interpreto en el intermedio su canción ‘Agüita de coco’.

Mientras terminaba sus canciones aprovechaba cada tiempo para poder conversar con sus fans, hasta una foto les pidió, pero también agradeció a sus abuelos, tíos y familiares quienes dijo estaban sentados entre el público, agradeciendo el apoyo incondicional que le ofrecen para lograr su sueño.

Las sorpresas no acababan, pues momentos después con mucha emoción Alan cantó un mix de algunas canciones conocidas de su ex banda CD9, donde los gritos de emoción no podían faltar al interpretar ‘Ángel cruel’, ‘Me equivoque’ y más.

Y no podía faltar en el inicio de este tour su mas reciente sencillo ‘Que más quieres de mí’, un concierto lleno de emociones luces y sobre todo muchos sueños, que sin duda dejo felices a todos los presentes y sobre todo al talentoso joven, quien al termino de su concierto publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, expresando su emoción “No tengo palabras para expresar el sentimiento que viví, no saben cuánto agradezco su amor y energía, pero sobre todo su apoyo incondicional, gracias por regalarme una de las noches más mágicas de mi vida #dreamTOUR”.