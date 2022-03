Monreal no busca la Presidencia

Arturo Ríos Ruiz

Quiere el gobierno de la ciudad

Su gallo real es Marcelo Ebrard

La agenda política se finca en las mañaneras concebida desde que el ahora Presidente fue jefe del Gobierno capitalino, de donde muy temprano contradecía a Vicente Fox. Hoy, contra todos.

A Ricardo Monreal le toca, en el Senado, transformar en ley la palabra del Presidente con claros y oscuros en el ánimo de AMLO, quien lo mantiene en la “cuerda floja” todo el tiempo para que no se desfogue.

Ricardo Monreal es un político acostumbrado a las tempestades, ha sorteado muchas adversidades y ha sido victorioso, pero hoy, se enfrenta a la más importante de su carrera política.

Ha logrado colarse como pretenso a la sucesión en 2024 sin el permiso del “dedo mayor”, que no lo ha obstaculizado, aunque tampoco se nota su interés por admitir sus posibilidades. Sólo lo tolera para que le siga sirviendo desde su perfil en la llamada Cámara alta.

No hace mucho, el zacatecano se mostraba casi independiente, siempre en el lenguaje institucional, pero divergente en sus opiniones, que reflejaban la consabida “autonomía” del Poder Legislativo, la cual nunca ha existido y ahora, menos. La imposición presidencial en todos los poderes, no es novedad.

Un ejemplo del servilismo de Monreal: Anunció que el fiscal Alejandro Gertz Manero, rendirá cuentas ante el Senado, tras la filtración de audios sobre el contacto con ministros de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, acusada de la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del funcionario. Quedó exhibió su intervención en la SCJN, para asuntos personales.

Será después de la audiencia judicial en la que se resolverá el amparo de Cuevas Morán programada para el 14 de marzo, propuesta que se pondrá a consideración de todas las fuerzas políticas. Nada se espera de ese evento, se puede adelantar que Gertz, saldrá exonerado, dado que ya lo ha disculpado el Presidente y sólo será un aspaviento sin castigo.

Monreal, últimamente se ha visto a la baja, callado, sin su aire independiente, más bien desinflado y ha acudido a la sumisión buscando la gracia del inquilino de Palacio Nacional que le cortó la preferencia de reunirse una vez a la semana con opíparos desayunos.

Sus aspiraciones presidenciales son una máscara, en realidad, trasciende que juegan el uno dos con Marcelo Ebrard, el de Zacatecas en realidad busca el gobierno de la ciudad a sus 60 años y Marcelo, “la grande”, que tampoco la tiene tan segura. No confía en ellos ya saben quién.

Marcelo, a sus 67 años, está en la última jugada política de su vida que desea coronar en Palacio, pero está en una paradójica disyuntiva, pues a no tener segura la nominación por Morena, no tiene partido y los existentes no lo admitirían; si opta por independiente estaría borrado desde el inicio, en esa misma está su seguidor, Ricardo Monreal.

